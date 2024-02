La comparsa “Picassoltes” guanya el primer premi del Carnaval d’Igualada

Publicitat

Tot i l’aire i les baixes temperatures el Carnaval ha tornat a omplir els carrers d’Igualada de colors, festa i alegria. Un total de 19 comparses i prop de 1.400 persones han participat aquest 2024 en la Rua de Carnestoltes.

Com estava previst, el recorregut ha començat al carrer de Joaquima Vedruna, al voltant de les 18:30 h i ha finalitzat a la plaça de Cal Font on s’ha fet la lectura del pregó, els parlaments institucionals i l’entrega de premis. La comparsa del Rei Carnestoltes ha estat a càrrec de l’AFA de l’Acadèmia d’Igualada. Milers de persones al llarg de tot el recorregut també han sortit al carrer per veure l’espectacle organitzat per les comparses participants.

Pel que fa a les comparses guanyadores del Carnaval 2024 han estat:

Primer Premi: Comparsa “Picassoltes” del Camp del Rei

Segon Premi: Comparsa “Hakuna Matata viu i sigues MDP” de l’Escola MDP Igualada

Tercer Premi: “Ciberaction” de Capellades.

