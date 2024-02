Cuidar l’audició és tan necessari com una bona dieta o fer esport

Publicitat

L’òrgan perifèric de l’audició és l’orella, una estructura molt complexa que també regula l’equilibri. L’orella capta les ones sonores, que viatgen pel canal auditiu extern i fan vibrar el timpà. Aquest moviment del timpà es traspassa a tres petits ossos: el martell, l’enclusa i l’estrep, i arriba fins a la còclea o cargol, que converteix els senyals acústics en impulsos elèctrics. El nervi auditiu fa arribar els impulsos elèctrics al cervell, que els interpreta com a sons.

El sentit de l’oïda és fonamental per a la comunicació de les persones i l’aprenentatge dels infants. Per això, cal tenir cura de les orelles i protegir la capacitat auditiva.

Recomanacions per a una bona salut auditiva

Gaudir d’una bona salut auditiva és fonamental per tenir una bona qualitat de vida. Les orelles són òrgans complexos i delicats que cal protegir.

L’audició es pot veure afectada per diversos factors. Alguns d’ells, com ara els genètics o el procés natural d’envelliment, no es poden prevenir, però n’hi ha d’altres, com l’excés de soroll (qualsevol so no desitjat o molest que interfereix en una activitat humana i que pot produir danys físics i/o psicològics o interferències en la comunicació), que es poden evitar mitjançant l’aplicació de mesures de protecció auditiva i l’adopció dels hàbits saludables següents:

• Visiteu l’otorrinolaringòleg per fer-vos controls periòdics d’audició

• Cal que feu la higiene de les orelles amb molta cura

• Eviteu l’exposició a soroll excessiu

Més de 1.500 milions de persones a nivell mundial experimenten algun grau de pèrdua auditiva. D’aquests s’estima que 430 milions tenen pèrdua auditiva de nivell moderat o sever en l’oïda de millor audició.

És una dada oficial de l’OMS i des de Rodrigo Audiòfons recomanem aplicar al nostre dia a dia les pautes d’una bona higiene auditiva per prevenir o retardar el màxim la nostra pèrdua auditiva. Per altra banda quan detectem que tenim un cert nivell de pèrdua és aconsellable no tardar a tractar-la a través de tractament mèdic o a través de pròtesis per evitar, en un futur, la pèrdua de sensibilitat auditiva-cognitiva.

