La Coll@nada presenta la Festa Major Alternativa d’Igualada sota el lema “Davant del Col·lapse, Som Refugi”

La Collanada ha presentat aquest dijous a la tarda la programació de la Festa Major Alternativa, amb un programa d’actes per a tots els públics que s’allargarà des del 18 al 26 d’agost i que uneix festa i reivindicació, tant a nivell general com a nivell local. Amb el lema “Davant del Col·lapse, Som Refugi”, que es pot llegir en el cartell d’enguany, l’entitat igualadina vol reivindicar-se com un espai de persones que “no es resignem davant del capitalisme, el canvi climàtic, la pujada del feixisme, la precarietat juvenil i la privatització de l’espai públic”.

El cartell d’enguany és obra d’Adrià Soler.

Dos espais principals i una programació de diumenge a dilluns

La Festa Major Alternativa tindrà com a epicentres el Pati del Museu de la Pell i la Plaça Pius XII, a més dels carrers del centre de la ciutat – que acolliran activitats com el Cercanit – o la Ronda del Rec – l’espai tradicionalment associat als Jocs Bèsties -.

L’entitat igualadina, que l’any passat va celebrar el seu 20è aniversari, començarà la seva programació de Festa Major el 18 d’agost, amb una Cantada d’havaneres del grup Els Bosca i la venda d’entrades per l’operació cigró al Casal Popular El Foment.

El dilluns 19 a les 18h es farà un Tast de pomada al Casal Popular El Foment, que serà la prèvia del Pregó de la Festa Major Alternativa a la Plaça Pius XII, a les 19:30h. Després la festa es traslladarà al Pati del Museu de la Pell, on a les 21:30h es realitzarà el sopar popular d’inici de Festa Major, organitzat per la Coral Xalest. Cap a les 22:30h, al mateix espai, tindrà lloc el Show Drag de la Jèssica Pulla, una vedette antifeixista. La nit acabarà amb una sessió de karaoke a l’escenari des de les 23:15h fins a les 3h.

El dimarts 20 començarà amb una nova edició de la Coll@nadeta, organitzada per A.E. La Flama i la coral Els Verdums, a les 11h a la Plaça Pius XII. A les 12:30h hi haurà un vermut antirepressiu destinat al grup de suport del Cas del Consell Comarcal a la mateixa plaça Pius XII. A la tarda, a les 18h, es realitzarà un Tastet de begudes de la terra a la Plaça Pius XII. Al vespre la festa es traslladarà altre cop al Pati del Museu, a les 19:30h es realitzarà una baixada acompanyada del so de la percussió de Protons. Un cop al museu, cap a les 20:30h, donarà inici la Tria de les Espurnes. Un cop escollides, sobre les 23:30h, el Camionet de

la Festa realitzarà un any més el seu recorregut pels carrers de la ciutat, organitzat per l’assemblea de joves l’Àgit.

L’endemà, dimecres 21 a les 19h de la tarda tindrà lloc el torneig de Pedra, Paper i Tisores, acompanyat d’un berenar popular de Pa amb Vi i Sucre a la Plaça Pius XII. A les 20h la plaça veurà l’inici de l’O’Birring. De 21h a 1h de la matinada, el Pati del Museu comptarà amb un SoundSystem protagonitzat per JaMaiCat.

El dijous 22 començarà amb un contacontes a les 11h a la Plaça Pius XII. A les 13h se celebrarà el Torneig de Botifarra intergeneracional al Casal Popular El Foment. A la tarda, a les 18:30h la Cursa de la Síndria i Jocs Bèsties prendran el protagonisme, organitzats per l’AEIG Jaume Caresmar i Maria Antònia Salvà a la Ronda del Rec. La jornada acabarà amb un dels actes més consolidats: l’Operació Cigró, des de les 21h fins les 4h al Pati del Museu de la Pell.

El divendres 23, després de la Passacalle, sobre a les 23:30h, tindrà lloc el Ball de Gralles amb Els Quatrevents, organitzat juntament amb la FESTHI, a la Plaça Pius XII, seguit de DJ Natura i PD’s Locals de les 2h fins les 6h.

El dissabte 24 començarà amb el Mercat de Segona Mà a les 10h del matí a la Plaça Pius XII i a les 12h, al mateix espai, White Pèrill serà el protagonista sobre l’escenari. A les 13h, la Rambla s’omplirà de taules, cadires, paelles, barbacoes al Fes-ta el dinar. En aquest punt, des de l’entitat han estat reivindicatius contra “actituds que s’intenten apropiar d’un acte com aquest”. A les 00h, començarà el concert de F.E.M

& the F.A.M a la Plaça Pius XII, seguit de Svetlana a les 2h i PD’s Locals fins les 6h.

El diumenge 25 començarà amb el Sopar del Cercanit a les 21h a la Plaça Sant Miquel, que continuarà a les 22h amb el Cercanit, que recorrerà els carrers del centre de la capital anoienca. L’acte finalitzarà a la Plaça Pius XII on hi haiurà un concert de Sicuta Versions a les 00h, i DJ K-ZU, un autèntic fenòmen viral entre els TikTokers en català, a més de i PD’s Locals fins les 6h.

La Festa Major alternativa acabarà el dilluns 26 amb la ja tradicional baixada de cadires del Clein a la Rambla Sant Isidre.

Canvis en la organització prèvia de l’Operació Cigró

Els tiquets de l’Operació Cigró es podran aconseguir el diumenge 18 a les19:00h al costat del Casal Popular El Foment. Es farà, com és habitual en les darreres edicions, una fila per anar venent-les.

Un cop es tinguin les entrades, el dimarts dia 20 s’obrirà un formulari que servirà perquè l’organització assigni una taula als participants, evitant així cues per agafar lloc el dijous. Aquesta nova gestió “busca facilitar la participació de tothom i assegurar que la distribució de les taules sigui justa i eficient”.

Crítiques pel conveni amb l’Ajuntament

L’entitat s’ha mostrat crítica amb el conveni de l’ajuntament, que qualifica “d’imposició per col·locar el seu segell de control sobre les activitats autogestionades”. Segons han explicat els seus portaveus, “aquest any, igual que a moltes altres entitats, l’Ajuntament ens ha exigit signar un conveni jurídic conforme organitzem les activitats de festa major amb el seu “suport” i consentiment”.

En el discurs de presentació, des de l’entitat s’ha assegurat que “reivindiquem la nostra autonomia i el nostre dret a organitzar-nos lliurement, sense la imposició de convenis que no reflecteixen la realitat del nostre treball ni els nostres valors”.

Nova web de l’entitat

Aquest any La Collanada estrena una nova web. Des de l’entitat afirmen que “volem que esdevingui el nostre principal canal d’informació. Aquesta web ha estat creada per nosaltres mateixos, dedicant-hi el nostre temps lliure i amb molt d’esforç. És un projecte fet amb il·lusió i compromís. A la nova plataforma s’hi poden trobar els cartells, manifestos, i el programa, dia per dia, de la Festa Major Alternativa.

Protocol en cas d’agressions masclistes i LGTBQA+-fòbiques

Pel que fa a la gestió i suport de possibles agressions masclistes i LGTBQA+-fòbiques durant la Festa Major en els espais de La Coll@nada, l’entitat comptarà amb l’acompanyament de diferents professionals que desenvoluparan aquesta tasca, presents en punts liles fixos o fent itineràncies al llarg de les nits. Tot i tenir aquest servei, des de l’entitat recorden que, en qualsevol cas, les persones afectades es poden dirigir a la barra.