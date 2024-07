La CUP critica la contractació de l’exdiputada d’Igualada Maria Senserrich com a gerent del Consell Comarcal

Les candidatures de la CUP Anoia han fet públic un posicionament crític en relació a la contractació d’una exdiputada de Junts pel Sí -i exregidora d’Igualada- Maria Senserrich, com a nova gerent del Consell Comarcal de l’Anoia. L’esquerra independentista denuncia que “és un clar cas de portes giratòries d’una persona que ha estat durant molts anys vinculada a l’antiga CiU” i que, coincidint amb la presidència per part de Junts per Catalunya al Consell Comarcal de l’Anoia, “torna a ocupar un càrrec públic”.

Els cupaires recorden que l’exdiputada “ha ocupat càrrecs públics durant catorze anys, en l’àmbit municipal ja que el 2007 va ser elegida regidora de l’Ajuntament d’Igualada i al Parlament de Catalunya en diferents períodes entre el desembre de 2010 i el desembre de 2020”. Des de la CUP Anoia consideren que “aquest cas de portes giratòries és una mostra més dels problemes de credibilitat política, després del cas de frau del Consell Comarcal de l’Anoia durant els darrers anys”.

En el comunicat s’explica que en el procés de selecció de la gerència es van presentar 7 persones, dues de les quals van ser excloses per no complir un punt de les bases del procés de selecció. Respecte les cinc acceptades, tres van tenir una puntuació baixa, d’entre 0,25 punts i 7,1 punts. Les dues candidatures que van obtenir més puntuació van ser Maria Senserrich, amb 10,75 punts, i un altre candidat, que els cupaires no especifiquen, amb 17 punts. “Així doncs, des de la CUP es posa sobre la taula que el candidat que va acreditar clarament més mèrits en el procés de selecció no era Maria Senserrich sinó un altre candidat, amb una clara diferència de 6,5 punts”.

Des de la CUP Anoia es considera “una vergonya que per culpa d’una mala valoració de l’entrevista hagi sigut exclòs del procés de selecció al candidat amb més mèrits”. El tribunal entrevistador va decidir valorar amb 3,5 punts -dels 8 punts totals de l’entrevista- al candidat amb més mèrits i, en canvi, a Maria Senserrich amb 7,5 punts.

La puntuació de l’entrevista al candidat amb més mèrits, inferior a la meitat de punts, va fer excloure la seva candidatura i, per aquest motiu, ha estat elegida Maria Senserrich. En primer lloc, “la CUP critica que el president de Junts, Jordi Parcerisas Valls, i la vicepresidenta del PSC, Noemí Trucharte Cervera, van formar part del tribunal entrevistador del procés de selecció, juntament amb alguns tècnics del Consell Comarcal”. En segon lloc, la CUP ha considerat “molt subjectiu valorar negativament a un candidat que té experiència com a gerent d’un Consell Comarcal i un consell LEADER”. Consideren que “valorar pitjor a un candidat, pel sol fet de tenir menor població, pressupost anual i personal treballant, és un criteri totalment subjectiu”, i afegeixen que és “un frau que s’hagi valorat més positivament a Maria Senserrich per haver presentat un Programa d’Actuació Comarcal (PAC) quan no era un criteri que no estava definit a les bases del concurs, ja que si s’hagués establert l’altre candidat amb més mèrits també ho hagués pogut presentar”.