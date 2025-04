Sabies que la teva empresa pot recuperar part —o fins i tot la totalitat— de la inversió en formació del teu equip?

Invertir en la formació dels equips és una decisió estratègica per a qualsevol empresa que vulgui ser més competitiva, innovadora i adaptable a un mercat en constant canvi. Tot i això, moltes organitzacions encara desconeixen que poden recuperar parcialment o totalment aquesta inversió mitjançant el sistema de bonificacions a la Seguretat Social que gestiona la FUNDAE previst a la Llei 30/2015, de 9 de setembre.

Segons aquesta normativa, totes les empreses amb treballadors que cotitzin per la contingència de formació professional dins del territori nacional disposen d’un crèdit anual per a la formació, que poden aplicar com a bonificació a les quotes de la Seguretat Social. Aquest crèdit no és acumulable per a les empreses de 50 treballadors o més, cosa que implica que, si no s’utilitza durant l’any natural, es perd.

Una oportunitat formativa a baix cost

Aquest sistema de bonificació permet a les empreses oferir formació als seus equips, aprofitant els recursos disponibles sense haver d’invertir més del necessari. És, en definitiva, una manera eficient i intel·ligent de millorar les competències internes i reforçar el talent.

La Cambra de Comerç de Barcelona t’ho posa fàcil

Conscients de la importància de facilitar aquest accés a la formació, des de la Cambra de Comerç de Barcelona oferim la gestió del tràmit de bonificació a Fundae sense cap cost addicional per als cursos que organitzem i que són bonificables.

L’objectiu és que les empreses només s’hagin de centrar en triar les formacions més adequades a les seves necessitats. De la part administrativa, ens en cuidem nosaltres.

Com funciona el procés de bonificació?

Per poder aplicar la bonificació d’un curs, cal seguir aquests passos amb antelació a l’inici de la formació:

Omplir la fitxa d’empresa i treballador. Cal completar el formulari present al web que podràs accedir a través del codi QR del final. És imprescindible enviar-lo com a mínim dos dies abans de l’inici de la formació per garantir la correcta gestió. Signatura del contracte d’encàrrec. Es tracta del document que formalitza l’encàrrec de la gestió de la formació per part de l’empresa a la Cambra. És un pas obligatori per a la tramitació davant de FUNDAE. Representació Legal dels Treballadors (RLT). Aquest document només és necessari si l’empresa disposa de RLT constituïda. En aquest cas, cal presentar-lo com a part de la documentació obligatòria.

I un cop finalitzat el curs?

Per tal que l’empresa pugui aplicar la bonificació, la persona treballadora ha d’haver assistit a un mínim del 75% de les hores lectives del curs. Aquesta condició és indispensable per poder validar la bonificació. Un cop finalitzada l’acció formativa i verificat aquest requisit, des del Departament de Formació de la Cambra de Comerç de Barcelona es comunica a l’empresa:

L’ import exacte a bonificar .

. Les instruccions detallades per aplicar correctament la bonificació en el corresponent butlletí de cotització de la Seguretat Social.

Més informació

Per a qualsevol dubte o per iniciar el procés de bonificació, pots contactar amb el nostre equip a través del correu electrònic: formacio@cambrabcn.cat.