La Coll@nada i la FESTHI inicien una campanya de denúncia de la gestió cultural de l’Ajuntament

“Us imagineu una Festa Major sense nosaltres? Us imagineu una Igualada sense nosaltres? Quan diem nosaltres no parlem de les dues entitats que avui presenten aquest comunicat sinó de tot el teixit associatiu de la ciutat.” Amb aquestes preguntes contundents començava el comunicat de la campanya #SENSENOSALTRES. Es tracta d’una campanya que impulsat dos dels principals agents de la Festa Major d’Igualada davant de la gestió que en fa l’Ajuntament, la FESTHI i la Coll@nada.

Consideren que la Festa Major d’Igualada és una celebració extraordinària d’empoderament popular que omple de gent les places i carrers de la ciutat. Afegeixen que tenen l’honor de treballar per construir alternatives populars i actes vinculats a la tradició festiva de la ciutat. Les dues entitats porten mesos treballant per organitzar una Festa Major de màxims i amb seguretat sanitària i jurídica, afirmen que ho fan “per responsabilitat col·lectiva i per compromís amb la ciutat” i que sovint topen amb un Ajuntament que “els gira l’esquena”.

Afirmen que el marc legal en el que operen és complex i es requereixen facilitats i no entrebancs per part de les institucions. Consideren que la gestió de la situació per part de l’Ajuntament d’Igualada és pèssima i aboca a una Festa Major “de caos i improvisació permanent”.

En el cas de la Coll@nada, denuncien que les negociacions sobre com s’habilita un espai que compleixi les condicions sanitàries s’han vist estroncades per la mala gestió del Departament de Cultura. Expliquen que no ha estat capaç d’informar-se sobre la viabilitat i la salubritat de l’espai (pati de l’Escorxador) contactant al Departament d’Urbanisme i que, al final, l’assemblea va ser informada de la no-viabilitat de l’espai per part de Fira d’Igualada i no del consistori, com seria lògic. En aquest sentit, el regidor de Cultura, Pere Camps, ha anunciat en roda de premsa que finalment l’espai habilitat pels actes de la Coll@nada serà el Pati de l’escola Garcia Fossas, que està perfectament acondicionat i permetrà la presència de fins a mil persones.

En el cas de la Federació, denuncien que les negociacions sobre el disseny i l’adaptació dels actes patrimonials a la realitat del 2021 comencen amb el cartell de la Festa ja presentat. I afirmen que el seguici de Festa Major ha estat ignorat per l’Ajuntament durant setmanes i que els aboquen a una negociació in extremis “amb tots els números de fracassar”. En aquest cas, des de l’Ajuntament demanen “generositat” a les entitats i argumenten que “tot és molt fràgil, no volem que hi hagi més contagis i estem permenentment pendents de les restriccions que marca la Generalitat”. Els responsables de cultura municipals expliquen que la falta de previsió a un mes vista genera aquesta incertesa amb els actes culturals.

Capitalitat de Cultura Catalana 2022

El comunicat conjunt qualifica de “farsa” la Capitalitat de la Cultura Catalana 2022. Afirma que l’Ajuntament fracassa en la gestió dels esdeveniments existents mentre promou la política expansionista. Consideren que caldrà quelcom més que uns “Jocs de la Fam” disfressats de procés participatiu per fer veure que Igualada està en condicions de ser capital cultural. Qualifiquen la capitalitat de Jocs de la Fam perquè el procés aboca a unes entitats infrafinançades i amb falta d’espais a competir pel 0’001% del pressupost municipal.

Les associacions festives consideren que l’Ajuntament té un problema greu d’organització interna que dificulta l’acció i la col·laboració amb les entitats. Alhora creuen que el Departament de Cultura de l’Ajuntament es mostra incapaç de trobar espais de treball i trobada per projectes; i que això provoca que part de l’activitat cultural de la ciutat quedi penjada per “la inacció política en clau interna del regidor Camps i el passotisme de l’alcalde Castells”.

Després de dos anys de pandèmia i inactivitat, consideren que el teixit associatiu necessita un rescat en forma de pla de xoc. “Això no vol dir que les entitats necessitin grans injeccions de diners, sinó solucionar el seus problemes de infrafinançament o la mancança d’espais per activitats o emmagatzematge”, expliquen. Destaquen la necessitat d’un acord municipal per la promoció cultural que encari aquests reptes tant necessari per un sector cultural més fort.