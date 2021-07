El camp de futbol de Piera, a punt per la nova temporada

Aquesta setmana s’han enllestit els treballs de remodelació del camp de futbol municipal de Piera. Les obres van començar a mitjans del mes de maig amb l’objectiu de millorar aquest equipament i deixar-lo a punt per a l’inici de la nova temporada.

El projecte ha inclòs l’estabilització dels talussos existents i la neteja del canal de recollida d’aigües pluvials situat a la coberta de les grades, per a millorar-ne la impermeabilització; i el canvi de la gespa artificial, instal·lada l’any 2007, que es trobava ja al final de la seva vida útil. S’han aprofitat aquests treballs per a modificar el sistema de recollida de les aigües pluvials i substituir els vuit canons de reg existents. S’ha afegit també la millora dels accessos al camp i de les zones laterals, pavimentant l’entrada principal, i s’ha adequat el lateral sud del camp, on s’ha creat un parterre per a plantar-hi arbres.

Aquesta era una de les principals inversions previstes per a aquest 2021 en el Pressupost municipal què, entre altres aspectes, vol prioritzar la millora dels serveis i equipaments de la vila de Piera.