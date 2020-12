La candidatura dels Reis d’Igualada a Patrimoni Immaterial de la Unesco continua avançant

La candidatura dels Reis d’Igualada com a Patrimoni Immaterial de la Unesco continua avançant. Aquesta setmana, el diari El Punt Avui informava que hi ha fins a nou candidatures catalanes a patrimoni mundial o patrimoni cultural immaterial de la humanitat que estan en curs i que, de fet, han superat alguna de les fases, entre elles la formulada per Igualada.

Els nostres Reis, amb Sant Jordi, la Sardana i la cuina

Les nou candidatures amb possibilitats de ser reconegudes per la Unesco en els pròxims anys són el conjunt arqueològic grec d’Empúries; el paisatge cultural i agrícola del Priorat, Montsant i Siurana; la portalada de Ripoll; el turó de la Seu Vella de Lleida, i la seu episcopal d’Ègara i la seva pintura, a Terrassa, pel que fa a patrimoni mundial, i la cuina catalana, la festa dels Reis d’Igualada, Sant Jordi i la sardana, pel que fa a patrimoni cultural immaterial de la humanitat.

La candidatura ja va superar l’anàlisi de la Generalitat, i ja és davant el Ministeri de Cultura i Esports, i el Consell del Patrimoni Històric, qui haurà de decidir si s’inscriu en la llista indicativa espanyola. Com ja s’ha dit en diferents ocasions, la candidatura ha de romandre almenys un any en aquesta llista abans que sigui elevada a la Unesco i s’iniciï tota la tramitació, que inclourà una missió per verificar in situ el contingut de la proposta.

L’Estat espanyol només pot presentar una candidatura cada dos anys. El comitè de designació espanyol ja ha decidit que la propera proposta que defensarà serà la de Caballos del Vino, de Múrcia, i té prevista una sessió per analitzar totes les que té sobre la taula.