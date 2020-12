Junts lamenta “l’ús populista de Som-hi de les dutxes per a persones vulnerables”

A principis d’aquesta setmana, Igualada Som-hi celebrava que es reobrissin les dutxes per a persones vulnerables que hi ha a Igualada després que s’haguessin tancat a l’inici de la pandèmia, però lamentava el retard amb què ho havia fet l’Ajuntament. Ara, des de les files de Junts per Igualada, es lamenta “l’ús populista que el grup d’Igualada Som-hi s’entossudeix a fer del servei de dutxes públiques per a persones vulnerables. No s’hi val a criticar el tancament d’aquest servei durant el mes de març obviant la situació dramàtica d’emergència sanitària que va viure la ciutat i que va obligar a tancar tots els equipaments públics”.

El govern municipal afegeix que “tampoc és ètic apuntar-se la medalla de la reobertura, perquè l’Ajuntament i Càritas ja estaven gestionant les possibles alternatives molt abans que el grup liderat per Jordi Cuadras decidís que era una bona idea aprofitar aquesta qüestió tan sensible per atacar el govern. Hauríem agraït que aquestes ganes d’aportar solucions s’haguessin fet notòries durant el tancament perimetral i no quan ja han passat vuit mesos”.

Finalment, la formació de Marc Castells entén que si Som-hi “estigués atent” a les seves explicacions “s’hauria pogut estalviar aquestes declaracions”.