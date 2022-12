La 84a Copa Nadal omplirà el Molí Nou d’activitats esportives per Sant Esteve

L’Ajuntament d’Igualada i el Club Natació Igualada han presentat aquest dimecres la 84a edició de la Copa Nadal, que anirà acompanyada d’altres activitats esportives durant el matí de Sant Esteve al Molí Nou d’Igualada i el seu entorn. La tinent d’alcalde i regidora d’Esports, Patricia Illa ha animat els igualadins a llençar-se a la piscina, com té previst fer ella amb el president del Club Natació Igualada David Ramis, i, sinó, a anar-hi a animar els nedadors i a gaudir de la resta d’activitats que oferirà la jornada. Illa també ha destacat l’excel·lent feina que està fent el club des de la base a totes les seccions, amb èxits destacats com que Igualada fos seu de la Copa d’Espanya.

Segons ha explicat David Ramis, un any més han treballat perquè tot el club participi en aquesta jornada festiva i esportiva. La secció d’excursionisme del Club Natació Igualada organitzarà la primera proposta del dia a les 9.30 h, una caminada popular oberta a tothom que es farà a l’entorn de la piscina del Molí Nou i que recorrerà 6-7 quilòmetres. Seguidament, la mateixa secció proposa una sortida per córrer, també oberta a tothom, amb un recorregut en què es pujarà i baixarà la falda de la Tossa, uns 10-11 quilòmetres. A les 11 h la secció de pilota basca, juntament amb el Club Natació Barcelona, farà una exhibició d’aquest esport a les pistes de frontenis del Moli Nou, també oberta al públic.

La tradicional Copa Nadal arrencarà a les 12 del migdia, amb l’organització de les seccions de natació i waterpolo del club. Ramis ha destacat que és la prova de natació més antiga en aquesta modalitat a Catalunya, que consisteix en tirar-se a l’aigua a temperatura ambient i recórrer 25 metres.

Millores a Les Comes i el Molí Nou

La regidora d’Esports, Patricia Illa, ha recordat també que l’Ajuntament segueix treballant per millorar les instal·lacions municipals de Les Comes i del Molí Nou i que hi seguirà invertint. L’estiu passat va destinar més de 500.000 euros a la piscina de Les Comes per millorar-ne la calefacció, la humitat i la sensació tèrmica, va fer un pas important amb la instal·lació i substitució de llums per unes de noves amb tecnologia led i, gràcies a fons europeus, també està previst que se’n millorari l’accessibilitat i l’eficiència energètica. Pel que fa al waterpolo, s’ha instal·lat un nou marcador a la piscina i, amb el Club Natació Igualada, s’ha decidit instal·lar cortines a les vidrieres que protegiran la piscina del sol durant els partits.

Illa també ha repassat les millores al Molí Nou, on l’estiu passat l’Ajuntament va invertir al voltant de 50.000 euros i hi va fer tasques perquè la zona de frontenis estigués operativa al 100%. Aquest estiu vinent té previst millorar l’accessibilitat de la zona de la piscina i també el terra de la piscina petita, on ja s’havien instal·lat baranes, per evitar-hi relliscades