“Treballem cada dia per generar oportunitats laborals que reverteixen en la societat ”

Entrevista a Albert Piñol, Director gerent d’Àuria Cooperativa

Soc el director gerent d’Àuria Cooperativa, coneguda també com a Taller Àuria SCCL. Som un exemple de com la transformació social i la creació d’oportunitats laborals reverteixen a favor de la societat.

L’any 1972 va néixer el Taller Àuria SCCL, a l’empara de l’associació que havia fundat anys abans l’Escola Àuria. Quina valoració en feu de l’evolució seguida des d’aleshores?

L’evolució d’aquests 50 anys des de l’inici de les activitats d’Àuria no s’entendria sense totes les persones que al llarg de la nostra història han contribuït per avançar en els drets de les persones amb discapacitat. En el conjunt de les nostres entitats i en el cas particular de la Cooperativa, hem avançat per garantir el dret al treball, gràcies a l’acció voluntària de moltes persones que formaven part de la societat civil igualadina i de la comarca i a la professionalització del tercer sector. Aquest camí, sovint costerut, ens ha portat a convertir les nostres activitats en serveis de primer nivell, de les quals ens sentim molt orgullosos, perquè al darrere de cada activitat que desenvolupem i les que anem incorporant -des de l’emprenedoria social- hi ha equips humans compromesos i plens de talent. Persones tenaces, perseverants, amb vocació de servei social per les quals treballem cada dia i que són la nostra raó de ser.

De començar fent etiquetes a fer de Taller Àuria SCCL l’empresa més gran d’Igualada. Podeu donar alguna fita i noms d’aquells que més han contribuït a aquesta progressió?

Durant tots aquests anys han sigut i són moltes les empreses, les entitats, les administracions i les persones que ens han fet confiança i ens han ajudat a créixer i ser a on som ara. Noms i cognoms, com el d’APINAS, Antònia Ribas, Josep Maria Llacuna, Rita Domènech, Òscar Miró, l’Enriqueta Solé o Miquel Canet entre tants i tants d’altres formen part de la nostra història i del nostre dia a dia. Pel que fa a les empreses, en el decurs d’aquest mig segle, i des de diferents sectors, hem comptat amb clients que han apostat activament per l’economia social i concretament per Àuria per dur a terme part dels seus processos industrials des dels inicis i que avui en dia encara perduren. També és important el paper de les administracions públiques, a les quals prestem serveis per fer dels pobles i les ciutats uns entorns més inclusius i accessibles per a les persones des del respecte pel medi ambient. La confiança de tot el teixit empresarial s’ha perllongat al llarg dels anys i aquest fet sostingut ens avala gràcies a la professionalització i l’especialització de les nostres entitats. Actualment, incorporem a aquesta cartera clients molt rellevants del sector de la perfumeria i de la cosmètica, grans marques o influencers. Uns passos basats en la innovació i la qualitat per la qual apostem gràcies a aquesta capacitat de transformació i professionalització que tenim sense renunciar a l’emprenedoria social. Característiques que ens fan ser un molt bon partner en la prestació de serveis per a empreses, entitats i administracions.

Dieu que la vida no és només el que fas, sinó com ho fas i, especialment amb qui ho fas. És una bona targeta de presentació d’Àuria?

Les empreses fan i desenvolupen les seves activitats amb l’afany d’aconseguir beneficis, però a Àuria les realitzem per continuar generant oportunitats laborals per a les persones amb més dificultats. Això ens obliga a ser competitius, professionals i innovadors com qualsevol altra empresa, però tenint en compte que la nostra raó de ser està impregnada de responsabilitat social i que sent així de competitius, professionals i innovadors podrem continuar treballant per a la transformació social i la inclusió de totes les persones. Aquesta és la nostra missió i aquest llegat, després de cinquanta anys, persisteix actualment, perquè sorgeix d’una necessitat que encara, a hores d’ara, és present en la nostra societat.

Teniu activitat en jardineria, neteja, manteniment de carreteres, manteniment de vials urbans, muntatge d’entarimats, medi ambient, serveis industrials, qualitat, responsabilitat social… Què és el que us dona una feina més recorrent i més volum de facturació?

Totes les activitats són necessàries per mantenir el projecte social que representem i la nostra viabilitat econòmica. Avui, comptem amb una plantilla estable de 462 persones, i en context actual econòmic, és un gran repte mantenir aquesta ocupació i crear-ne de nova. Convivim amb diferents activitats perquè les persones que estan al darrere de l’entitat s’han especialitzat en diferents sectors, i aquest fet forma part de la nostra riquesa i diversitat. Els serveis de jardineria, neteja, manteniment de lleres, xarxa viària o pintura que prestem a molts dels ajuntaments de la nostra comarca continuen sent les nostres activitats principals, però des de fa uns anys hem apostat estratègicament per augmentar la nostra presència en el sector de la perfumeria i la cosmètica a través de la divisió d’Àuria Perfumes & Cosmetics Private Label. Aquesta divisió és una evolució en els serveis industrials que ja desenvolupàvem, però especialitzada en la creació, desenvolupament, disseny i fabricació de perfums i productes de cosmètica per al sector retail, grans marques, empreses i influencers. Un projecte que ens consolida i ens referencia en un sector que considerem clau.

Com va sorgir la idea de fabricar productes cosmètics, primer treballant per altres i després fent productes propis?

L’antic gerent, en Miquel Canet, i de la mà de Ramon Monegal (perfumista i fundador de casa Myrurgia), va dur a terme una iniciativa en plena crisi l’any 2008 per fer front a la baixada dels serveis industrials, llavors basats sobretot en el manipulat tradicional, i desplegar una nova activitat inexistent aleshores dins del sector social; esdevenir la fàbrica de perfums dels nostres clients. Amb una important inversió en instal·lacions i maquinària ens hem convertit en un fabricant i envasador de perfums de referència al sector. Amb la pandèmia i en un context de confinament perimetral a la Conca d’Òdena com a zona zero de la covid-19, vam viure un punt d’inflexió. Vam decidir reajustar les instal·lacions de la Cooperativa per posar en marxa la fabricació de solucions hidroalcohòliques pròpies elaborades amb l’alcohol que utilitzàvem fins llavors per a la fabricació de perfums, gràcies a l’autorització exprès de l’Agència Espanyola de Medicaments (AEMS). Un esforç i una capacitat d’adaptació i resiliència titànics que ens van permetre crear el nostre primer producte propi per al bé comú, el benestar i la cura de les persones. El precedent i la base a partir de la qual aquest novembre hem realitzat el llançament de la gamma de productes propis de cosmètica sòlida natural, sostenible i inclusiva, totalment alineada amb la nostra missió, visió i valors; tenir cura de les persones.

Qui van ser les persones del ram que més us han ajudat en fer-ho possible?

Aquests nous productes propis de cosmètica sòlida natural sostenible han estat possibles gràcies al treball en equip de tots els departaments i de la reflexió estratègica clau per decidir que volíem crear productes per al bé comú i el benestar de les persones. En aquest sentit, l’acord l’empresa Kriim ha estat el pas necessari i que més ens encaixava per poder dur a terme aquest llançament i comercialitzar els productes de la marca AQUAURIA en exclusiva al canal farmacèutic.

Com distribuïu els productes? A quins canals? Farmàcies, parafarmàcies de la comarca, fora de la comarca? Supermercats?

Els productes AQUAURIA es comercialitzen exclusivament a través del canal farmàcia i parafarmàcia. Pel nostre caràcter i vinculació amb el territori vam iniciar la campanya de distribució en aquelles farmàcies ubicades a Igualada i a la resta de la comarca, per la forta vinculació amb elles durant el període més dur de la pandèmia, però la cartera de clients d’aquests productes de cosmètica té un abast molt ampli. Actualment, estem operant amb farmàcies de tot l’estat espanyol i tota la distribució dels productes la realitzem des de la mateixa Cooperativa, ubicada aquí a Sesoliveres.

Heu tingut molt suport de l’empresariat i administracions locals?

Si d’alguna cosa ens sentim especialment orgullosos és del suport que sempre hem rebut per part de les institucions locals, com l’ajuntament d’Igualada o el Consell Comarcal, entre molts d’altres. La ciutat i la comarca es va bolcar donant-nos suport, adquirint les solucions hidroalcohòliques i aquesta proximitat i confiança ha sigut clau. També vull remarcar el suport que hem rebut per part d’altres administracions i, especialment, de la Generalitat de Catalunya, ja que el seu Departament d’Empresa i Treball, a través de la convocatòria dels Projectes Singulars ARACOOP, ens han permès establir una estratègia digital i el desenvolupament de producte propi. Una aposta pública per l’emprenedoria i per la creació d’ocupació que considerem clau.

Un treball amb una remuneració digna és possible per a persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental?

Sí, és possible. I ha de ser possible i necessari. Nosaltres som una cooperativa i els propietaris són les mateixes persones que hi treballem. Som alhora un CET (centre especial de treball) i com a tal oferim ocupació laboral protegida per l’administració per tal de garantir l’ocupació de persones amb discapacitat amb especials dificultats per accedir al mercat laboral ordinari. És per això que les polítiques d’increment del salari mínim interprofessional les hem rebudes positivament a les nostres entitats, perquè amb un salari digne estem més a prop de garantir la millora de la qualitat de vida de totes les persones i el seu creixement personal. El repte per fer-ho possible l’hem viscut en l’àmbit intern, per ser al mateix temps competitius, fent valdre allò que fem, perquè la facturació ens permeti incrementar els salaris i també dur a terme inversions de millora perquè les nostres activitats siguin competitives i de qualitat en un mercat laboral i professional cada cop més exigent.

Àuria Grup és un conjunt d’entitats d’economia social que ocupen 800 persones i més de 1.400 col·laboradors, que ofereix serveis de formació especialitzada, itineraris d’incorporació laboral al mercat ordinari, serveis d’atenció diürna, ocupació terapèutica, acolliment residencial, servei de lleure i programes de voluntariat i atenció a les famílies. Com estructureu tota aquesta feinada?

Amb el millor talent i amb equips professionals especialitzats. Ens organitzem com en qualsevol altra empresa, però ens diferencia la presència d’un equip clau com són els equips multidisciplinaris de suport. Aquests equips formats per tècnics especialitzats en el sector social acompanyen a cada persona per garantir el seu desenvolupament personal, laboral i social. Aquesta és la nostra diferència, l’accent social que roman a les entitats del sector com les nostres.

L’any 2020 el Taller Àuria va rebre la Creu de Sant Jordi per la seva valuosa tasca social al llarg dels més de 30 anys de trajectòria. Us sentiu reconeguts per la vostra feina?

Per a nosaltres, rebre la Creu de Sant Jordi, com a màxima distinció atorgada per la Generalitat de Catalunya va ser tot un orgull i reconeixement a l’esforç i compromís diari i a la nostra trajectòria, encapçalada pel primer gerent, l’Òscar Miró, i l’equip de persones que van visionar un projecte ambiciós i preciós com aquest que és Àuria. A més a més, rebre-ho en un moment com va ser el 2020, després de tot allò que vam viure ens fa sentir molt orgullosos i compromesos en tirar endavant i afrontar els nous reptes de futur per continuar tenint èxit. Una improbable història d’èxit, com va matisar el conseller Campuzano a l’acte en què vam celebrar els 50 anys de l’inici pioner de les nostres activitats laborals, però d’èxit. Perquè, malgrat les crisis, ens hem reinventat amb grans dosis de responsabilitat, d’especialització, d’emprenedoria i de caràcter ferm per oferir el millor de nosaltres mateixos, amb els valors que ens acompanyen.