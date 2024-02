La 5a Festa del Vi Novell dels Petits Vinicultors de la Conca obre al públic amb més d’una vintena de vins

Publicitat

Avui, divendres, 9 de febrer, a les vuit del vespre, el Local de Xauxa a Igualada (carrer Sant Ignasi, 57) es convertirà en l’escenari d’una experiència enològica única. La cinquena edició de la Mostra de Petits Vinicultors de la Conca d’Òdena obrirà les seves portes, presentant més d’una vintena de vins joves veremats durant la campanya del 2023. És una oportunitat única per connectar amb restauradors de la comarca i el públic en general, fent una crida a apreciar i a donar suport la feina d’aquests productors.

Es tracta d’un acte amb valor festiu i l’excusa perfecte per posar de relleu la feina d’aquests cellers, la majoria familiars, que en els últims anys s’han dedicat a recuperar algunes vinyes. Amb la recuperació de vinyes també s’ha apostat per tornar a plantar varietats de raïm autòctones, que en algun moment es van deixar de plantar perquè no eren populars. S’hi podran trobar varietats com el Sumoll, el Carregarucs, la Garnatxa, el Macabeo i la Martorella; o d’altres varietats més conegudes com el Shyra, l’Ull de Llebre o el Xarel·lo, que són més conegudes.

Un tast de més de 20 vins

La jornada, carregada d’un esperit festiu, oferirà als assistents l’oportunitat de descobrir la riquesa vinícola de la comarca d’Òdena. El sistema d’entrada es basarà en un tiquet de 10 euros, que permetrà als participants gaudir d’un petit tast de tots els vins presentats pels diversos productors. A més, el Local de Xauxa també oferirà una selecció de menjar, incloent pizzes i pica pica.

