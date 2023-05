La 23a Nit UEA vol plasmar la fortalesa del teixit empresarial anoienc

Amb “Som fortalesa”, la Unió Empresarial de l’Anoia organitza una nova edició de la Nit Empresarial UEA, l’acte de referència i reconeixement del sector econòmic i del teixit empresarial de la Catalunya Central: vint-i-tres anys de reconeixement, cohesió i aposta pel territori. De fet, la imatge d’enguany és un cactus, “un símbol que evoca a la fortalesa d’una comarca formada per empreses i negocis, que han demostrat any rere any, crisi rere crisi, una capacitat insuperable i una tenacitat per tirar endavant; tot i les diverses situacions viscudes, que no sempre han estat fàcils, de la mateixa manera que aquest tipus de planta també sobreviu en circumstàncies remotes i adverses”. Un missatge que vol constatar més que mai, segons el president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Mateu, que “l’Anoia està formada per un teixit empresarial que sempre es reinventa per tirar endavant i fer front a la incertesa i a les dificultats per tal de fer possible el progrés econòmic i social de la comarca”.

Una nit que potenciarà el networking

La 23a Nit Empresarial UEA tindrà lloc el proper dijous 15 de juny al Poliesportiu Les Comes d’Igualada. Un acte que permet estrènyer llaços, un punt de trobada i escenari del món empresarial anoienc, d’oportunitats i trobades empresarials. Per tal d’oferir una nit distesa, la UEA reforçarà encara més el networking. Com a novetat destacada, el primer plat, però, es farà a peu dret a l’amfiteatre per d’allargar més l’estona del networking.

Novetats destacades: el vot dels socis als Premis UEA i els aniversaris

La Nit Empresarial UEA és la reivindicació i el missatge que la patronal comunica tant al món empresarial, econòmic i polític; i a la societat; i és també a la vegada, el punt de trobada i de suport del teixit empresarial. L’altre aspecte que caracteritza a la Nit Empresarial UEA és que és també el reconeixement a la labor i tasca diària de les empreses a través dels Premis UEA, un dels moments més esperats de la nit empresarial.

El president Joan Mateu afirma que “volem ser una entitat oberta i participativa amb el soci, ja que és l’autèntica raó de ser de l’entitat”. Per aquest motiu, enguany i com a novetat, la Junta Directiva de l’entitat ha proposat 3 empreses finalistes a cadascuna de les següents 4 categories dels Premis UEA i que votaran les empreses associades a la UEA.

Les empreses Apliclor, Arcas Ollé i Comercial Godó opten al Premi UEA 2023 a la Trajectòria Empresarial; les empreses Ondulados Carme, Stikets i The Arbre Team opten al Premi UEA 2023 a la Capacitat Emprenedora; les empreses Inserma Anoia, TS Innovació i Piera Ecoceràmica opten al Premi UEA 2023 a l’Empresa Innovadora i les empreses Can Morei, Micu Micu i Waterologies opten al Premi UEA 2023 al Compromís Social.

Cada empresa associada pot votar a una sola empresa finalista per cadascuna de les 4 categories. Cada soci només pot votar una sola vegada. Els motius pels quals s’han escollit a aquestes empreses finalistes, es trobaran a www.soparempresarialuea.cat i les votacions poden fer-se a través d’aquest enllaç. La data límit per a la votació és el divendres 26 de maig. El veredicte i el lliurament dels Premis UEA es farà públic durant el transcurs de la Nit Empresarial.

Una altra novetat destacada d’aquest any és el reconeixement a les empreses associades que aquest 2023 celebraran l’aniversari. “Seguint el missatge i eslògan d’aquesta 23a edició, volem fer èmfasi en la fortalesa de les nostres empreses, demostrant el fort bagatge empresarial i industrial que té el nostre territori, format per empreses de llarga i reputada trajectòria. Per aquest motiu, hem decidit poder fer un reconeixement a totes les empreses que aquest 2023 celebren un aniversari destacat”, ha afirmat Joan Mateu, president de la UEA.

L’acte està presentat per Elisenda Carod

Elisenda Carod serà la presentadora de la 23a Nit Empresarial UEA. És la directora i presentadora de La Tarda de Catalunya Ràdio des de fa dues temporades. També és una de les cares de l’Està Passant de TV3 juntament amb Toni Soler, Jair Domínguez i Òscar Andreu. És també guionista d’humor tant per l’”Està Passant”, com “l’Apocalipsi” de CatRadio, l’”APM” o la “Paisana” de TVE amb Eva Hache, entre altres.

Inscripcions obertes

Des de l’organització de la 23a Nit Empresarial UEA s’espera l’assistència d’unes 400 persones, entre les quals, autoritats polítiques, agents socioeconòmics, organitzacionals territorials i patronals d’arreu del país, sindicats, empresaris/es, directiu/ves i professionals de les empreses de la comarca i del país.

L’acte està obert tant a socis com no socis de la Unió Empresarial de l’Anoia. El preu per als socis de la UEA és de 75€, i per a empreses no associades, 88€. El preu inclou l’accés a l’esdeveniment, el sopar i la copa chill-out final. La data límit d’inscripció és el proper divendres 9 de juny de 2023 per garantir l’assignació de taula. L’acte és obert a tothom que vulgui participar-hi. Les inscripcions es poden fer ja a la web www.uea.cat o a través del següent formulari.

L’esdeveniment finalitzarà amb la tradicional copa relacional i un concert acústic de la mà d’Elisa Mas & Camil per amenitzar la vetllada.

La 23a Nit Empresarial UEA compta amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada i la Diputació de Barcelona; el patrocini de MGC Mútua, Servisimó, GCT Plus, Rivisa, Aigua de Rigat, CONRE, Consell Social-UdL, Auto Bomba, CaixaBank, Parcmotor, la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, Invest in the Center of Catalonia, Control Financer, Masats, Dorsan, Labin, Tecnodemo Ibérica, Etalentum i Abina. I a la col·laboració de Via Empresa, La Veu de l’Anoia, Canal Taronja i Grup Àuria.