Junts i Igualada Som-hi anuncien la construcció d’una nova llar d’infants municipal al Gabriel Castellà

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha anunciat avui al costat del portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, i el regidor d’Ensenyament Josep Maria Carpi, la nova ubicació i futura construcció de la llar d’infants El Rusc, una de les peticions que s’ha fet des de l’oposició en els darrers mesos.

La nova escola bressol estarà ubicada, tal i com ja s’havia apuntat setmanes enrere, a l’escola pública “Gabriel Castellà”, dotant així d’una infraestructura pública educativa infantil a la zona est de la ciutat. Cuadras ha indicat que “fa onze anys que es va tancar l’escola bressol del barri de Montserrat, la Ginesta, i la situació era inviable. Fa un any que treballàvem per equilibrar la ciutat en aquest àmbit”. Per a Cuadras “en aquesta zona d’Igualada quedarà garantida l’educació pública des del zero als divuit anys. Estem fent igualtat entre barris”. Hi haurà 41 places, de 8 infants de zero a un any, 13 de un a dos anys, i 20 de dos a tres anys, sumats als 160 d’educació primària i 700 a l’institut de secundària “Badia Margarit”. La nova escola bressol s’ubicarà a l’antiga “casa del conserge” i el seu entorn.

Castells ha explicat que “hi ha un compromís per part del govern que el projecte executiu s’aprovarà en ple municipal abans de final d’aquest any, i ambdues forces polítiques tenim una entesa per al finançament de les obres, ja sigui en el proper pressupost municipal, o bé en una modificació de crèdit ordinària en el decurs de l’any”. L’inversió prevista és de 900.000 euros i l’intenció és que les obres es facin al mateix temps de les del soterrament del pas a nivell del tren.