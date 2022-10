El Monalco aplica un programa d’educació adaptativa amb intel·ligència artificial per enamorar-se de les matemàtiques

Gràcies a un projecte tecnològic pilot innovador, aquest curs el Col·legi Monalco d’Igualada ha començat a aplicar un programa d’educació adaptativa amb intel·ligència artificial, de la startup Adaptical, perquè l’alumnat s’enamori de les matemàtiques i les aprengui de manera senzilla, al seu ritme. Es tracta de Mathew, una plataforma en línia d’aprenentatge adaptatiu de matemàtiques per a estudiants des de 5è de primària a 4t de l’ESO que potencia l’aprenentatge d’aquesta matèria i assegura una evolució de coneixement fluida reforçant la confiança de l’estudiant.

Mathew utilitza la psicopedagogia (l’eina ha estat dissenyada juntament amb la psicòloga Eva Morán) i les noves tecnologies, com la intel·ligència artificial, per assegurar que l’estudiant avanci de forma fluida i no es creï rebuig als estudis. Adaptical, nascuda a Sant Cugat del Vallès el 2020, utilitza la intel·ligència artificial per crear eines de educació adaptativa, desenvolupada perquè l’alumnat millori el seu aprenentatge, tant als centres educatius, com en família. Aquests recursos didàctics són capaços d’adaptar el contingut a temps real per personalitzar l’educació de cada estudiant, cosa que permet millorar el

rendiment acadèmic. Els seus impulsors destaquen que “la idea subjacent de l’educació adaptativa és que cada alumne té necessitats molt diferents i, per tant, requereix un entorn i un enfocament educatiu diferent. L’educació adaptativa permet personalitzar l’ensenyament a cadascun dels alumnes tenint en compte les seves aptituds i els seus trets psicològics”.

La jove firma, creada per tres enginyers, ja té una solució al mercat, a l’abast de moltes famílies, que està sent tot un èxit. A més de Monalco, una escola activa, Mathew s’està aplicant a diferents centres educatius de la província de Barcelona, com l’escola Sant Gervasi Cooperativa de Mollet del Vallès. La previsió és que s’implantarà a més escoles i instituts al llarg d’aquest curs.

Itineraris personalitzats

L’educació adaptativa és possible gràcies a l’anàlisi de grans volums de dades i patrons de comportament, en base a aquests i amb l’ajuda de la intel·ligència artificial, es creen itineraris personalitzats per a l’alumnat. “A Adaptical fem servir la tecnologia més avantguardista a l’àmbit de la IA per poder crear tots aquests sistemes d’adaptabilitat”, destaca el CEO, Alan Fusté. Apunta que l’aprenentatge adaptatiu és una manera de plantejar l’ensenyament mitjançant la personalització del contingut que veu i interactua cada alumne. La plataforma aprèn mitjançant la Intel·ligència Artificial del comportament de l’alumne i ofereix contingut adaptat a les seves necessitats”. A més, l’eina “utilitza llenguatge positiu per fomentar la motivació”. Per exemple, mai no fem servir frases i colors que puguin tenir una connotació negativa. Una part important d aprendre és equivocar-se. Per això un error no el marquem com un aspecte negatiu, sinó com un repte per aprendre”, prossegueix el director.

Adaptical, segons explica l’equip fundador, va néixer “de la inquietud de millorar el sistema educatiu actual, dotant-lo d’eines basades a la IA que complementen la tasca de les persones i siguin un vector empoderador que permetin millorar el rendiment acadèmic”.

Mathew, per a enamorar-se de les mates

Mathew ho té tot perquè l’alumnat acabi enamorant-se de les mates. Per accedir a aquesta eina, només cal entrar a la web https://mathew.ai/ i provar-ho gratuïtament. La plataforma, tant per a l’escola com per a casa, crea infinits recursos, adaptats a cada persona, temps il·limitat d’ús, teoria, informes de seguiment (amb gràfiques i estadístiques), simulació d’exàmens i, a més, dona un possible procediment de resolució.

Cal destacar que la versió dissenyada per als centres educatius permet millorar l’eficiència de les classes mitjançant una sèrie de funcions com ara planificar tasques, el seguiment per alumnes i/o classe, la modificació de la teoria i la creació de contingut, amb activitats i exàmens per l’alumnat. “Amb totes les funcionalitats que té Mathew, la converteix en una eina transversal que ajuda les diferents figures relacionades amb l’educació de l’alumne, des dels docents, la direcció del centre fins a la família i, òbviament, l’alumne”, destaquen els creadors .