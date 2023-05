Incendi a la cuina d’un pis del carrer d’Òdena d’Igualada

Els Bombers han rebut aquest migdia l’avís d’un incendi en un edifici del carrer d’Òdena d’Igualada, a l’altura del carrer de l’Aurora. Fins allí s’hi han desplaçat tres dotacions de Bombers que han aconseguit que el foc no sortís de la cuina, on s’ha originat i en 15 minuts ja estava completament apagat. La persona que hi havia a l’interior del pis incendiat ha pogut sortir-ne pel seu propi peu.

