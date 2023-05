Som-hi proposa convertir la plaça Montserrat en un gran parc verd

El candidat a l’alcaldia d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, ha presentat la proposta per convertir la plaça Montserrat en un gran parc verd. Es tracta d’una plaça que ara és tota de ciment i que “necessita una intervenció urgent per ser un espai més agradable i verd”. La proposta que fa Igualada Som-hi (PSC – Igualada Oberta) de convertir-la en un gran parc verd l’ha anat treballant al llarg de les diferents visites que ha fet al barri i el diàleg constant amb els veïns i veïnes.

Jordi Cuadras explica que “si guanyem les eleccions del 28 de maig, la plaça Montserrat passarà a ser un parc pel barri i per tota la zona est de la ciutat. Té molt potencial perquè és un espai molt gran i ara és un espai dur tot pavimentat i que està totalment desaprofitat. Volem que els veïns i veïnes recuperin aquest espai i el puguin gaudir com cal amb arbres i plantes, jocs infantils i per gent gran, una pista de gespa artificial, un quiosc de menjar i begudes i molts espais d’ombra, sobretot per fer front a les altes temperatures en plena emergència climàtica. Farem que sigui un gran refugi climàtic en un barri, com és el de Montserrat, que no té espais verds”.

Cuadras ha recalcat que es tracta d’una proposta “per millorar la vida de la gent. Estem en política per això, per fer millor la vida de les veïnes i veïns d’Igualada a tots els barris”. El candidat a l’alcaldia ha fet la presentació del parc acompanyat de la regidora i número 4 d’Igualada Som-hi, Irene Gil, la treballadora del tèxtil i veïna del barri de Montserrat, Marisol López, que va al número 10, i del cuiner i tècnic de maquinària química Mohamed Bouharrat que també és veí del barri i ocupa el número 13 de la llista.

El parc se suma a l’aposta d’Igualada Som-hi per equilibrar la ciutat tot dotant de més equipaments i serveis la zona est com per exemple el Complex Esportiu que fa unes setmanes la candidatura de progrés va presentar per fer la solar de l’avinguda de Catalunya que va de Can Busqué al Parc Central amb pavelló polivalent, pista d’hoquei i piscina d’estiu i d’hivern, així com l’Espai d’Oci per Joves que també anirà en aquesta zona. Tot això connectarà directament amb el barri de les Flors i Montserrat amb una passarel·la peatonal sobre l’avinguda de Catalunya al final del carrer de Nicolau Tous per salvar el desnivell que hi ha ara.

Plaques fotovoltaiques a les pèrgoles dels parcs

Coincidint amb la presentació del parc per la plaça Montserrat, Igualada Som-hi també ha presentat un dels projectes de Transició Ecològica que té al seu programa electoral i que consisteix en aprofitar les pèrgoles dels parcs de la ciutat com el del Garcia Fossas, el Xipreret o els que es facin de nou amb aquests elements, per a instal·lar-hi plaques fotovoltaiques i generar energia verda que serveixi per alimentar l’enllumenat del mateix parc o carrers del seu entorn.