Inaugurat el camí rural de Veciana

El diputat d’Infraestructures i Territori, Sergi Vallès, i l’alcalde de Veciana, Jordi Servitje, han inaugurat aquest dimecres les obres de millora de seguretat viària del camí rural de Veciana, incloses al Pla zona de la Xarxa Local de carreteres de la Diputació de Barcelona. El camí rural, identificat com a AN-039, discorre pel terme municipal de Veciana entre la BV-1001 i la BV-1004.

Vallès ha destacat que aquestes obres són “una de les millores que ha permès el Pla zonal” impulsat per la Diputació i que ha permès fer realitat les actuacions necessàries en “aquells camins que són primordials pels ajuntaments, pels municipis, perquè hi segueixi havent vida en aquest territori, a pobles com Veciana”. Així mateix, el diputat ha anunciat que la Diputació no només ha dut a terme l’obra, sinó que també assumirà el cost que manteniment que fins ara assumia l’Ajuntament.

Per la seva banda, Servitje ha manifestat que el camí rural on s’hi ha dut a terme accions de millora “és un camí rural molt important per la vida diària de la gent de Veciana”, a més de recordar que “era una obra molt reclamada, feia molta falta, molta necessitat”.

En els 3.000 metres de camí rural s’han realitzat sanejaments de ferm, s’ha disposat de nova senyalització horitzontal, s’ha substituït i complementat la senyalització vertical que hi havia, s’han implantat noves barreres de seguretat metàl·liques i s’ha esbrossant, sanejat i netejat el parament dels talussos adjacents al vial, a més d’estabilitzar-los. D’altra banda, i per tal de garantir la seguretat dels usuaris, s’ha adaptat la velocitat del camí rural a un màxim de 40 km/h.

Les obres van tenir un pressupost de licitació de 369.151,39 € (IVA inclòs).