Acords de la Fundació UEA amb empreses per a projectes socials amb joves

La patronal anoienca ha renovat una entesa amb la plataforma Labdoo: els ordinadors portàtils cedits l’any passat, sanejats i entregats per l’INS Milà i Fontanals, van adreçar-se a joves amb necessitats

Aquesta primavera la Fundació UEA i l’associació Labdoo ha renovat el seu acord de col·laboració mantenint l’objectiu de recollir portàtils i tauletes en desús entre el teixit empresarial i la societat anoienca per tal de poder-los sanejar i fer-los arribar a persones i col·lectius vulnerables que els puguin necessitar.

Aquesta acció posa en relleu la implicació social i mediambiental de la Fundació i de les empreses i persones de la comarca de l’Anoia. Els dispositius que es recullen són revisats i es complementen amb aplicacions educatives per a joves d’escoles d’arreu del món on es distribueixen a través d’altres iniciatives paral·leles sense generar emissions de Co2 addicionals al planeta.

Un paper clau en el procés el porta a terme l’institut Milà i Fontanals, branca imprescindible en aquesta xarxa ja que, no només han integrat el projecte de Labdoo dins el currículum que cursen els alumnes del Cicle de Grau Mitjà d’Instal·lacions de Telecomunicacions, sinó que són ells els encarregats de revisar i sanejar els dispositius. Una vegada adequats es fan arribar a col·lectius que els necessiten i els hi poden donar un nou ús.

L’any passat, els dispositius recollits per la Unió Empresarial de l’Anoia i la Fundació UEA van ser donats a la Fundació Actua de Vilafranca del Penedès, que treballa amb diferents projectes amb joves amb necessitats. Altres dels elements recollits a la comarca i sanejats des de l’INS Milà i Fontanals, van ser 12 portàtils que es van enviar a Uganda, a través dels voluntaris del projecte Cadires x Tororo. Aquest curs ja s’han enviat 2 portàtils a una escola del Senegal el mes de novembre, i aviat s’enviaran també al Senegal altres 7 portàtils i 7 tauletes recollides per la Fundació UEA que han estat donades per l’empresa Meritem.

Com a Hub receptor dels dispositius, totes aquelles empreses, particulars o organismes que vulguin donar tauletes o portàtils que encara puguin tenir una segona vida, els poden fer arribar a la seu de la Fundació UEA (Carretera de Manresa 131 d’Igualada).

Des de la seva fundació i gràcies a la col·laboració de milers de persones, la plataforma humanitària Labdoo ha anat creixent, actualment servint portàtils a més de 2700 escoles en més de 150 països arreu del món.

D’altra banda, l’empresa Ondulados Carme, ubicada a Santa Margarida de Montbui, ha fet una aposta ferma per impulsar els projectes socials que la Fundació UEA té en marxa, a través d’un conveni de col·laboració entre les dues parts.

L’empresa, especialitzada en la fabricació de planxa de cartró ondulat per a embalatge i altres usos, creu fermament amb la necessitat de vetllar pel desenvolupament de la comarca a través d’acompanyar col·lectius estratègics com són els joves, els futur professionals, així com les persones que estan en situació d’atur.

Així, la col·laboració de Onduladors Carme permetrà a la fundació poder treballar les diverses accions vinculades fomentar les vocacions industrials, l’ocupació i l’emprenedoria, creant vincles i xarxa amb altres entitats, organismes i institucions de la comarca.

Amb aquesta implicació, Ondulados Carme amb gairebé 60 anys de trajectòria i arrelament a la comarca, referma el compromís de l’organització amb el territori, per a la millora social, econòmica i mediambiental de la societat i el seu entorn.

La signatura d’aquest conveni de col·laboració es va formalitzar per part de Toni Vila, director general de l’empresa i per Joan Mateu, president de la Fundació UEA.