Humans de l’Anoia: Núria Ramon

NÚRIA RAMON

Sóc la Núria Ramon, i he viscut la majoria de la meva vida a Igualada, tot i que també tinc arrels a Òdena i Sant Martí de Tous on he viscut part de la meva vida. Estic casada amb l’Àngel amb qui comparteixo projecte vida junt amb el Pol i la Carla.

Sóc mestra de professió i de vocació, tot i que també sóc llicenciada en psicopedagogia. La meva trajectòria va començar com a mestra de música, anglès i primària en diferents centres de la comarca, i he fet també classes a cicles formatius de grau superior de tècnic d’educació infantil. De totes aquestes feines puc dir que m’he emportat bons companys- amics i la satisfacció d’haver aportat alguna cosa a nois i noies amb qui he compartit aprenentatges. En els últims anys vaig fer de directora a l’Escola Gabriel Castellà on vaig aprendre com funciona el sistema educatiu del nostre país i vaig poder gaudir d’un molt bon equip de professionals, famílies entranyables i nens i nenes molt agraïts. Actualment tota aquesta experiència m’ha servit per treballar als Serveis Territorials de la Catalunya Central com a Cap de Planificació i coordinació escolar i directora adjunta, on el meu aprenentatge no ha parat de créixer. A part d’això, vaig col·laborar amb el Grup de Mestres de l’Anoia, amb la secció local d’Esquerra Republicana i amb totes les iniciatives que se m’han proposat relacionades amb la millora de l’educació dels ciutadans del futur.

A part d’això, fora d’allò professional la meva passió és la dansa que he intentat anar practicant en les estones que m’és possible, la música de la que intento gaudir sempre que es pot en directe, i el cinema del que m’agrada un ventall molt ampli.

La notícia que m’agradaria llegir a la veu de l’Anoia és:

“El Nou Projecte Educatiu de Ciutat garanteix la igualtat d’oportunitats educatives a tots els infants d’Igualada”