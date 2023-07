Ilias Akhomach s’acomiada del Barça i es recorda del CF Hostalets de Pierola

Ilias Akhomach no seguirà al Barça. Aquest 30 de juny se li acabava el contracte i el jugador nascut als Hostalets de Pierola i el club blaugrana no han arribat a un acord per a la seva renovació. Així, el jove jugador posa punt i final a 13 anys vestint la samarreta del FC Barcelona i havent debutat amb el primer equip el novembre del 2021.

Ilias ha publicat una carta de comiat al seu Instagram en què es recorda dels seus inicis al CF Hostalets de Pierola, on va començar a jugar a futbol als 4 anys i va estar-hi fins els 7, quan el va fitxar el Barça. En la carta, Ilias explica que “he tingut l’oportunitat de complir el somni de la meva vida”.

Segons sembla, tot i que encara no és oficial, el destí del jove jugador de 19 anys, sembla que podria ser el Villareal, que de moment ha estat el club que més interès ha mostrat en fer-se amb els seus serveis.