S’activa la campanya de prevenció d’incendis durant els treballs de sega del cereal

El Govern ha activat la campanya de prevenció d’incendis durant els treballs de sega del cereal. Enguany, com a novetat, l’operatiu compta amb una sala de coordinació des de Torreferrussa, a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Oriental) i un nou grup de difusió d’incidències. També hi participa el Grup de Suport Aeri del Cos d’Agents Rurals, per tal de millorar la detecció d’eventuals columnes de fum. A més, s’estableix que en el cas d’activació del nivell 3 del Pla Alfa no es podran fer tasques agrícoles amb picadores de palla acoblades a un tractor. Tenint en compte la sequera i les altes temperatures, la sega és una activitat agrària amb risc d’incendi perquè es fa amb altes temperatures, humitats baixes i una vegetació fàcilment inflamable.

El dispositiu s’allargarà fins al 31 d’agost, atès que durant aquest període es preveuen les setmanes més crítiques de l’any. L’operativa afectarà a l’Anoia i vuit comarques més: Segrià, Noguera, Pla d’Urgell, Urgell, Segarra, Solsonès, Bages, i Conca de Barberà.

En cas que s’activi el nivell 1 del Pla Alfa, cal comunicar a la sala central del Cos d’Agents rurals l’inici i la finalització de les tasques agrícoles amb recol·lectora o embaladora entre les 14 h i les 17 h. La comunicació es pot fer a través d’un codi QR. En el nivell 2 del Pla Alfa, les picadores de palla acoblades a un tractor no es podran utilitzar entre les 12 i les 18 hores.