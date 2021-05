Igualada tindrà una nova zona taronja a l’entorn del CAP i l’estació

L’Ajuntament d’Igualada, de forma consensuada amb els comerciants de la zona, ha transformat el recinte d’aparcaments de l’entorn del CAP i l’estació, entre el Passeig Verdaguer i l’Avinguda de Montserrat, en una Zona Taronja que entrarà en funcionament a partir del dilluns 24 de maig.

Aquest nou espai d’estacionament regulat serà gratuït durant una hora i mitja, per facilitar l’aparcament als usuaris que van al CAP, a comprar o a realitzar gestions en aquesta zona. L’horari que seguirà és el mateix que el d’altres zones regulades: de dilluns a dissabte de 9:00 – 13:00 i de 16:00 – 20:00. A la part central de l’aparcament hi haurà instal·lat un parquímetre, on es podrà treure el tiquet gratuït obligatori que permetrà controlar el temps de l’estacionament.

Amb aquesta actuació es potenciarà la rotació dels estacionaments en una zona comercial amb forta demanda d’aparcament i, per tant, també ajudarà a dinamitzar l’activitat econòmica del barri.

Cal remarcar que amb aquest canvi no es preveuen afectacions en l’aparcament dels residents a la zona ja que al migdia i al vespre, a partir de les 20h, seguirà sent un aparcament lliure. De forma imminent, a més, es recuperarà tot l’aparcament lliure de davant la Policia Local, excepte tres places d’estacionaments que es mantindran reservades per les persones que s’adrecin al nou mòdul per vacunar-se. Amb aquest canvi, les places lliures d’aparcament tornaran a incrementar-se.