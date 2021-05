El CF Igualada vol esgotar totes les opcions de salvar-se

CF IGUALADA 3

CF PERALADA 1

Els igualadins tenien un dels últims assalts d’aquesta temporada 20/21 davant un rival de la zona alta del grup de Permanència, el Peralada. Al duel d’anada, els de l’Alt Empordà es van imposar al partit d’anada, per dos gols a zero, però els blaus volien sumar els tres punts, per tancar la present campanya amb els màxims punts possibles.

L’inici del matx va ser amb molts dubtes locals. A més, al minut 6, el Peralada va disposar d’un penal a favor que, Romans va aturar, però en el que el refús va ser aprofitat pels visitants. Un començant molt desmoralitzant.

Al contrari del que era d’esperar, l’equip va fer un pas endavant i, al minut 16, Martí feia un gran xut, des de fora l’àrea, que significava l’empat. La moral dels blaus pujava i, al minut 21, una gran passada a l’espai de Benito, era aprofitada per Martí, que capgirava el marcador.

L’equip va seguir amb la mateixa tendència i cap dels dos conjunts va tenir oportunitats per poder anotar fins a les acaballes de la primera meitat quan, en primera instància Casals va disposar d’una bona ocasió, i Casado no va poder rematar a la xarxa, una jugada de córner. S’arribava al descans amb avantatge per la mínima.

A la segona meitat, els igualadins van sortir mentalitzats que s’havien de fer-se forts a l’àrea. L’equip resistia i no concedia gaires oportunitats als visitants. Anaven passant els minuts i el conjunt de Carlos López passava per fases on defensava més enfonsat.

No obstant, els blaus no van abaixar els braços i en una jugada que es donava per perduda, Goran va treure una gran centrada, perquè en Pedro rematés de cap, al fons de la xarxa. El tercer matava el partit i feia sumar els tres punts als anoiencs.

Aquesta setmana els blaus disputaran dos partits a domicili. El primer, el dimecres a Horta, i el segon, el diumenge, a Banyoles.