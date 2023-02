“Ivan i els gossos”, molt aclamada per la crítica barcelonina, aquest cap de setmana a l’Aurora

El Teatre de l’Aurora programa aquest cap de setmana Ivan i els gossos, dirigit pel conegut actor Xavier Boada i protagonitzada pel jove actor Pau Rossell. L’obra arriba a l’Aurora després d’estrenar-se a Barcelona amb una molt bona acollida per part del públic i la crítica teatral.

Moscou, hivern de 1996. La caiguda del sistema ha abocat milers de persones al carrer. Ivan Mishukov, interpretat per un brillant Pau Rosell, té 4 anys i per a ell, la paraula casa es tenyeix per l’olor de vodka i les galtes vermelles de la seva mare contra la paret. Quan casa seva deixa de ser un lloc segur, s’escapa als carrers buscant un lloc on formar part d’alguna cosa, llençant-se a la immensitat de Rússia enmig del fred de l’hivern.

Un conte cruel i fosc sobre com la decadència podreix la innocència. Les vivències d’un nen salvatge urbà al Moscou de l’era Yeltsin construeixen un retrat de la condició humana capaç de desprendre’s de tot allò que és “prescindible”. Ivan i els gossos és una amarga carta de comiat cap a la nostra humanitat, que ens convida a escoltar totes les coses salvatges que ens envolten enmig de la ciutat.

Xavier Boada dirigeix un text de Hattie Naylor, que va ser reconegut amb un Premi Tinniswood l’any 2009.

Horaris i venda d’entrades

Les funcions d’Ivan i els gossos tindran lloc el divendres 24 a les 20 h i el dissabte 25 de febrer a les 20 h i el diumenge 26 de febrer a les 19 h. Després de la funció de divendres els espectadors podran compartir les seves opinions en una tertúlia que obrirem amb els membres de la companyia. Les entrades tenen un cost general de 18 € (amb els descomptes) i es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.