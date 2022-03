Igualada Som-hi proposa actualitzar l’ordenança d’ajudes per pagar la llum

El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC – Comuns – Igualada Oberta) proposa que el govern de la ciutat actualitzi l’ordenança que regula els criteris d’accés a les ajudes per pagar la llum perquè hi puguin accedir més famílies. La formació progressista demana que el govern de Junts sigui conscient del problema que representa per moltes famílies l’escalada de preus que hi ha en aquests moments i adapti els recursos que té l’Ajuntament per aquesta situació i així arribar a tothom qui ho necessita.

En aquests moments, l’ordenança de l’Ajuntament data de l’any 2014 i no recull la nova legislació de pobresa energètica que la Generalitat va aprovar el 2015. Amb l’actualització que reclama Igualada Som-hi, els llindars d’accés quedarien ampliats perquè agafarien de referència la legislació aprovada al 2015. La regidora d’Igualada Som-hi Irene Gil explica que “PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta estem demanant un gest tan senzill com actualitzar el varem d’accés a les ajudes en base a la nova legislació. Amb aquest gest podem ajudar a moltes famílies treballadores de la nostra ciutat”.

Gil detalla que “amb aquesta proposta que fem estarem ajudant a més gent que davant l’augment sobtat del preu de la llum necessiten una ajuda. Estem parlant de gent que treballa però que ho fa amb sous baixos i que mereix formar part de la universalització d’aquest recurs. Sense deixar de donar suport a aquells qui ja el tenen, reclamem actualitzar l’ordenança perquè s’hi puguin acollir més famílies que entrarien dins els marges de l’exclusió energètica”.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, mostra la seva preocupació per “les dificultats que moltes famílies treballadores de la nostra ciutat estan passant davant l’augment desorbitat del preu de la llum degut a la guerra de Putin a Ucraïna. Això fa que famílies que fins ara podien assumir aquesta despesa, els sigui gairebé impossible fer-hi front. Per això proposem que l’Ajuntament apliqui l’eina que té al seu abast per pal·liar aquesta situació i actualitzi l’ordenança. És una eina de justícia social que reclamem adoptar per no deixar ningú enrere”.