El Col·lectiu Eixarcolant recuperarà 200 varietats tradicionals de fruiters de la comarca

L’entitat està treballant en la creació d’un arboretum de varietats tradicionals de fruiters i altres llenyoses. Acollirà un miler d’arbres i permetrà recuperar i conservar més de 200 varietats tradicionals de la comarca que actualment es troben en un greu risc de desaparició.

Des del Col·lectiu Eixarcolant demanen la col·laboració ciutadana per aconseguir localitzar i recuperar el màxim nombre de varietats antigues de fruiters, i han habilitat un formulari amb aquesta finalitat.

Està previst que l’arborètum sigui una realitat a finals d’any. Permetrà salvaguardar un patrimoni agrari, cultural i gastronòmic de valor incalculable, crucial per la sobirania i seguretat alimentàries, i amb un elevat potencial de generar activitat econòmica arrelada al territori.

El Col·lectiu Eixarcolant, en col·laboració amb altres persones i entitats expertes en la matèria, està treballant per fer possible la recuperació de les varietats tradicionals d’arbres fruiters de la comarca de l’Anoia. Es tracta de localitzar individus de varietats antigues, que faci almenys 50 anys que ja es cultivaven a la zona. Segons les dades disponibles, obtingudes gràcies als estudis realitzats en els darrers anys, es calcula que cap als anys 60 del segle XX a l’Anoia es cultivaven, per a l’autoconsum i amb finalitat comercials, al voltant de 250 varietats d’arbres fruiters i altres llenyoses.

Són varietats de de pomeres, pereres, presseguers, albercoquers, pruneres, cirerers, figueres, ceps, ametllers, oliveres, caquiers, codonyers, magraners, avellaners, noguers, nesprers, nesplers i alzines dolces. A dia d’avui més del 90% d’aquestes varietats o bé han desaparegut o bé corren un greu risc de desaparèixer en els propers anys, i són molt poques les que encara es cultiven amb finalitats comercials.

Tanmateix, es tracta de varietats molt ben adaptades a les condicions ambientals locals, les quals van ser seleccionades durant generacions per tal de garantir la disponibilitat de fruita i fruits secs durant tot l’any. D’aquesta manera la seva recuperació ha de permetre que disposem en tot moment d’una elevada diversitat de productes locals, de temporada, i obtinguts de forma sostenible; fent-nos més sobirans en termes alimentaris.

Marta Ferrer, responsable del projecte indica que “volem recuperar aquest patrimoni agrícola, cultural, i també gastronòmic abans que desaparegui del tot. Perquè es tracta de quelcom imprescindible per diversificar l’alimentació a base de productes locals, per generar noves oportunitats agrícoles, i per diversificar els paisatges.”

Des del Col·lectiu Eixarcolant s’han fixat com a objectiu recuperar almenys 200 de les varietats tradicionals de fruiters i altres llenyoses pròpies de la comarca de l’Anoia, que preveuen conservar en el futur arboretum. Es plantaran cinc individus de cada varietat, de tal forma en l’arboretum estarà format per 1.000 arbres de 200 varietats diferents, convertint-se així en un dels arboretums de varietats tradicionals més grans del país.

Durant aquesta primavera es localitzaran tots els individus mare -arbres corresponents a les varietats tradicionals a recuperar-, a partir dels quals durant l’estiu es realitzaran els empelts. Els individus empeltats es preveuen plantar a l’arboretum a finals d’any, fent realitat així un nou espai de conservació, divulgació i innovació a través d’un patrimoni agrari, cultural i gastronòmic de valor incalculable.

Per fer possible la recuperació del màxim nombre de varietats, des del Col·lectiu Eixarcolant demanen la col·laboració ciutadana. Han creat un formulari, disponible en aquest enllaç i a la seva pàgina web (eixarcolant.cat), on tothom que tingui localitzats fruiters tradicionals pot compartir-ho per tal que siguin inclosos a l’arborètum.

Marc Talavera, president del Col·lectiu Eixarcolant afirma que “a Catalunya hi ha una mancança estructural en la conservació dels fruiters tradicionals, tot i que són clau com a element de diversificació i innovació agrària, com a generador d’oportunitats econòmiques, i per garantir la sobirania alimentària en un context de canvi climàtic i inestabilitat global”, fet que posa de relleu la importància que té que té el desenvolupament d’aquest espai de conservació i recuperació a la comarca de l’Anoia.