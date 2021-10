Igualada regularà l’ús dels patinets elèctrics

Davant l’ús creixent del patinet elèctric a les ciutats, la tinenta d’alcalde, Carlota Carner, ha explicat que l’Ajuntament d’Igualada incrementarà els controls per assegurar un correcte ús d’aquest vehicle de mobilitat personal. Carner ha explicat que s’ha detectat una “certa alarma entre la població” per alguns casos en què aquests patinets no segueixen la normativa i poden causar situacions de perill. Per aquest motiu, ha dit Carner, la Policia Local “incrementarà els controls i serà contundent davant d’aquestes conductes temeràries”

La tinenta d’alcalde ha remarcat que el govern d’Igualada “està a favor mobilitat sostenible i de fet treballem en la línia de potenciar-la, però cal combatre i ser contundents contra les conductes incíviques i perilloses pels vianants de la ciutat”

Des de l’ajuntament s’ha recordat que aquests Vehicles de Mobilitat Personal segueixen la normativa general de circulació i Reial Decret Legislatiu de circulació de vehicles a motor. Carner ha recordat que “s’està treballant des del Departament de Mobilitat i amb coordinació amb Policia Local en detallar com ha de conviure la circulació de patinets a la zona centre, i adaptar si cal les ordenances”.

En aquest sentit cal recordar que hi ha conductes rotundament prohibides com ara circular més d’una persona sobre el patinet, utilitzar el telèfon mòbil, conduir sota els efectes d’alcohol o drogues o negar-se a fer la prova d’alcoholèmia o no respectar senyalització ni els vianants. Aquestes infraccions poden comportar sancions des de 100€ fins a 1000€.

Paral·lelament, des de l’Ajuntament d’Igualada s’iniciarà una campanya de conscienciació i també didàctica amb el suport del departament de Mobilitat i de la Policia Local per fer un ús adequat d’aquest vehicle de mobilitat personal.