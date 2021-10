“Noucents, el pianista de l’oceà”, un viatge per la música popular de principis del s. XX

El proper diumenge dia 10 d’octubre, a les 7 de la tarda, Cascai teatre posarà en escena una adaptació de la novel·la d’Alessandro Baricco, Noucents, el pianista de l’oceà, al Teatre Municipal Ateneu. Cascai Teatre ha transformat aquesta romàntica història d’un home extraordinari en un viatge per la música popular de principis del segle xx: ragtime, blues, dixieland. Un recorregut compartit per Marcel Tomàs i el músic Adrià Bauzó. Un espectacle que és també un concert, que agradarà tant als amants del teatre com als de la bona música.

Les entrades tenen un preu de 20, 18 i 15 € i es poden adquirir per internet a https://teatremunicipalateneu.cat/. També es poden comprar al Punt de difusió cultural i turística d’Igualada (Sala Municipal d’Exposicions c. Garcia Fossas, 2 -pl. de la Creu). De dimarts a dijous de 18.30 a 20.30 h, divendres de 18 a 21 h, dissabtes d’11 a 14 i de 18 a 21 h i diumenges d’11 a 14 i de 18.30 a 20.30 h. Durant aquesta setmana els joves fins a 25 anys poden comprar les entrades a cinc euros. A més hi ha descomptes per a diversos col·lectius.

Noucents, el pianista de l’oceà

Danny Boodman TD Lemon és Noucents, el pianista més gran que mai hagi tocat sobre l’oceà. Diuen que quan toca el piano en fa sortir una música meravellosa. Quan era un nadó Noucents va ser trobat a bord d’un vaixell i mai no va posar els peus a terra. Mai. I ningú no en sap la raó.

El conegut monòleg d’Alessandor Baricco s’estrenà abans que l’autor es convertís en un fenomen internacional amb la seva novel·la Seda.

La banda sonora de Noucents, el pianista de l’Oceà, està contextualitzada en l’època en la que transcorre la història, als primers anys del segle XX. Una època on neix un estil que s’acabarà denominant Jazz. Tota una revolució musical que ha arribat als nostres dies i ens segueix emocionant gràcies a la seva força i la seva autenticitat.

Els anys vint naixia un nou estil musical fruit del punt de trobada en què conflueixen diferents sonoritats, el ritmes provinents de Sud Amèrica que es fusionen amb la música africana dels esclaus i viatgen fins a Nord Amèrica en forma de Worksongs, recollint i incorporant l’ambient i estil antillans. El fenomen migratori de l’època fa que la tradició musical europea també creui l’oceà i faci les seves aportacions a aquestes noves tendències musicals.

Noucents transcorre en un vaixell transoceànic que fa la ruta d’Europa a Amèrica a principis de segle. En els seus salons de ball de primera classe i també a les bodegues del vaixell, territori dels immigrants, és on els diferents estils conflueixen i influiran definitivament en la creació de noves sonoritats que acabaran essent universals.

Marcel Tomàs dirigeix i interpreta aquest monòleg acompanyat per Elena Montané, piano i acordió; Xavi Molina, saxos i clarinet; Andreu Vilà, vibràfon i bacteria; Adrià Bauzó, saxos i baix n’és també el director musical.