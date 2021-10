L’aposta ferroviària

L’acabament de les vacances ha coincidit amb l’alliberament dels peatges d’unes quantes autopistes i també amb el relaxament de mesures del confinament, i tot plegat ha portat a un fet que fa temps que no vivíem, que és el de les grans cues a les carreteres, especialment per viatges a Barcelona i a altres ciutats importants.

Aquest fet em porta a reflexionar sobre els reptes de la mobilitat, que en el nostre cas s’accentuen perquè som terra de pas, amb els seus avantatges i inconvenients.

A l’Anoia tenim autovia de franc, que és un avantatge, però hem de reconèixer que va molt carregada de trànsit i la connexió amb el Penedès (Eix Diagonal C-25) fou un bon encert per a la connectivitat mar/muntanya, però s’està morint d’èxit, com ja va passar amb l’Eix Transversal, i ara es parla d’engrandir-lo però l’única solució és convertir-lo en autovia.

Tot això em porta a parlar de la necessitat d’una bona xarxa ferroviària que, considerant que som terra de pas, també ens faciliti les connexions amb el territori, amb els seus grans avantatges en comparació amb el transport per carretera, ja es tracti de cotxes o de camions, que consumeixen entre 5 i 6 vegades més energia que el tren. En els moments actuals hem de fer accions cap a un món més sostenible i potenciar el tren és una aposta estratègica en aquest sentit.

Estaria bé fer una anàlisi més detallada dels avantatges del tren, però l’espai d’aquest article no ho permet i no renuncio a fer-ho més endavant. Sabem que actualment a l’Anoia només disposem del tren de FGC que no té continuïtat i que fa les funcions d’un tren metropolità per a un seguit de poblacions per on passa, amb una durada fins a Barcelona d’una hora i quaranta minuts, totalment inacceptable avui, afavorint de nou l’ús del servei de carretera.

Recentment, arran d’un debat en el marc de la Vegueria Penedès, amb la col·laboració de la Delegació de la Cambra de Comerç a Igualada i també la Delegació de Vilafranca, s’està promovent la implantació de l’Eix Transversal Ferroviari, tram Lleida-Cervera-Igualada-Martorell, bàsicament per al transport de mercaderies, però que es podria aprofitar per passar-hi trens de passatgers. Estem parlant d’una solució ràpida i no massa cara -parlant d’infraestructures ferroviàries- que resoldria el problema dels desplaçaments evitant l’ús exagerat de vehicles per carretera.

Com he dit, el tema dona per molta lletra i només he pretès enfilar una reflexió que tan de bo condueixi a un clam perquè a qui li correspongui s’adoni d’aquesta necessitat i avantatge per a l’Anoia i, alhora, contribució per a un món més sostenible.

Cal estar alerta a la propera celebració de diversos debats que s’organitzaran a les capitals de la Vegueria i concretament el que tindrà lloc a Igualada a finals d’octubre, que tractarà sobre el tema ferroviari, que sens dubte té molt interès per a la població.

Tenim un nou repte que serà una oportunitat que hauríem d’aprofitar!