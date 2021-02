Igualada prepara un concurs de disfresses des de casa

Tal com ja es va anunciar, el Carnaval d’Igualada d’enguany no tindrà rua, a causa de les restriccions existents per lluitar contra la pandèmia de Covid-19, però el Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada ha convocat el 1r Concurs de disfresses per Instagram i un concurs de pregons.

El termini per a participar en el concurs de pregons va finalitzar el dia 3 de febrer. El jurat, format per Rafel Roca, Sònia Alegre i Glòria Mestre, va emetre el veredicte el dia 8 de febrer i es farà públic aquest dissabte, 13 de febrer, a les 18 h, juntament amb la seva lectura, per part del Rei Carnestoltes, a les xarxes socials de Promoció Cultural, a Instagram @culturaigualada i al canal Cultura Igualada de Youtube.

Pel que fa al Concurs de Disfresses, recordem que s’estableixen 4 categories: infantil, fins a 12 anys; jove, de 13 a 17 anys; adults, a partir de 18 anys i familiar, amb la presència d’una persona de més de 18 anys. Les fotos han d’incloure un mínim de 2 persones per poder participar. Pel que fa als premis, s’estableixen 6 premis de 150 € per cada categoria. A la categoria infantil i jove es donarà un val de compra de llibres o material escolar.

El concurs estarà obert a tothom que resideixi a la Conca d’Òdena. Cal publicar les fotos del 13 al 21 de febrer de 2021 amb l’etiqueta #carnavaligd2021. Consulteu les bases al web de l’Ajuntament d’Igualada i a les xarxes socials d’Instagram i Facebook de Cultura igualada. També es poden demanar a festes@aj-igualada.net.