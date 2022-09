Igualada inaugura el nou alberg i oficina de turisme de Cal Maco

Aquest divendres, Igualada ha inaugurat el nou alberg de peregrins i oficina de turisme situats a l’edifici modernista de Cal Maco, a la plaça de la Creu. El nou espai és des d’avui el punt de rebuda de visitants, turistes i peregrins que passin per la Capital de l’Anoia.

L’obertura de Cal Maco es fa coincidint amb la commemoració dels 500 anys del pas de Sant Ignasi de Loiola per la ciutat d’Igualada ja que l’espai acollirà bona part dels pelegrins que facin el Camí Ignasià i també en serà un centre d’interpretació.

L’acte d’inauguració de Cal Maco ha comptat amb la presència de la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, que prèviament a la visita al nou equipament ha signat al llibre d’Honor de la ciutat d’Igualada i s’ha reunit amb l’alcalde de la ciutat, Marc Castells.

Al punt del migdia s’ha dut a terme l’acte inaugural que s’ha iniciat amb una visita teatralitzada pels diferents espais del renovat edifici de Cal Maco. A la primera planta s’hi troba la recepció amb l’Oficina de Turisme de l’Anoia. L’espai compta amb informació de tota la comarca i d’Igualada de la què se’n destaquen els principals atractius turístics i patrimonials. A banda s’hi pot trobar la reproducció del vestit que Sant Ignasi va comprar-se a la ciutat fa 500 anys o una maqueta que mostra com era la ciutat fa cinc segles. En els pisos superiors s’hi ubica l’alberg, amb diferents espais comuns de trobada: menjador, descans i treball; 12 habitacions amb 48 llits i un terrat amb unes vistes úniques a la ciutat.

En la part dels parlaments, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha destacat la feina feta des d’Igualada “que fa un pas endavant projectant el turisme de qualitat que es fa a Igualada i a l’Anoia; un turisme pausat, de patrimoni i natura que se suma a la projecció de Catalunya cap a la resta del món”.

Per la seva banda l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha posat en valor el projecte de Cal Maco que s’ha restaurat convertint-se en “un punt de difusió del potencial turístic d’Igualada i l’Anoia, un espai digne i modern on acollir els pelegrins del Camí Ingnasià on seran atesos de forma professional i amb tot el ventall d’opcions i oportunitats que té el nostre territori”. Castells ha remarcat l’aposta per convertir Igualada en una ciutat turística “de la mà del Consell Comarcal des de Cal Maco irradiariem i projectarem la ciutat arreu, descobrint un entorn desconegut i molt valuós que val la pena visitar i que encara és molt desconegut pels que són de fora de la nostra ciutat”. En aquest sentit l’alcalde d’Igualada ha parlat de la relació de Cal Maco amb el Camí de Sant Ignasi. Ara en aquest espai s’hi trobarà un centre d’atenció als peregrins, informació i alberg, a banda tal i com va fer Sant Ignasi “tots els peregrins podran adquirir la roba del pelegrí del segle XXI feta per marques igualadines que també projectaran el nom d’Igualada al món”.

La remodelació de Cal Maco ha suposat una inversió de 1’8 milions d’euros, la meitat d’ells finançats amb els Fons Europeus de Desenvolupament Regional (Fons FEDER), 450.000€ per part de la Diputació de Barcelona i la resta per l’Ajuntament.

Visites guiades durant tot el cap de setmana

Des d’avui i fins diumenge, coincidint amb els dies de FirAnoia, l’Alberg de Cal Maco oferirà visites guiades teatralitzades amb alumnes de l’escola de Teatre Municipal de la Tarima que mostraran els espais d’aquest edifici.

Per reservar places gratuïtes en aquestes visites podeu fer-ho al web tiquetsigualada.cat.