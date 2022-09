Arrenca FirAnoia, gran aparador de l’empresa i el comerç de la comarca

La fira multisectorial FirAnoia ha arrencat aquest divendres a la tarda amb l’obertura d’un espai de 16.000 metres quadrats d’exposició a l’aire lliure i la participació de 260 expositors situats al Passeig Verdaguer i a la Plaça de Cal Font d’Igualada.

Una comitiva d’autoritats encapçalada pel Conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent; l’alcalde d’Igualada, Marc Castells; el President de Fira d’Igualada, Magí Senserrich; la Vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, i el President del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Boquete, juntament amb nombrosos regidors, alcaldes anoiencs i representants d’entitats socioeconòmiques del territori, han donat formalment el tret de sortida a la Fira amb la tradicional passejada i salutació als expositors.

El president de Fira d’Igualada, Magí Senserrich ha remarcat que aquesta és una “edició especial de la fira” ja que simbolitza “el retorn a la plena normalitat i la fi de les restriccions en aquest gran aparador de l’empresa i el comerç que és FirAnoia”. L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha recordat la tradició històrica d’Igualada com a ciutat amb vocació comercial i ha remarcat que “és la col·laboració público-privada que permet organitzar esdeveniments com aquest per mostrar les excel·lències de la ciutat i de la comarca”. Finalment, el Conseller d’Empresa Roger Torrent ha afirmat que una fira presencial com FirAnoia permet “veure de manera molt concreta els importants reptes del sector productiu del país, com l’evolució de l’automoció cap al nou paradigma del cotxe elèctric, la digitalització de la petita i mitjana empresa, o la incorporació de l’ecommerce al comerç sense perdre la vessant tradicional”. Per Torrent, “les fires són un factor de dinamitzador del territori” i en el cas concret de FirAnoia “és la constatació de la reactivació socioeconòmica del país després de la pandèmia; cap altra ciutat de Catalunya sap el que ha costat tirar endavant com Igualada”.

FirAnoia se celebra fins diumenge al vespre juntament amb tres certàmens més: Tasta’m, que suma maridatge de vins i música a l’Escorxador, el Mercat d’Artesania que ocuparà l’espai final del Passeig, i el Mercat d’Antiguitats, coincidint amb l’últim diumenge de mes, que omplirà diumenge al matí el parc de l’Estació Vella. Així doncs, durant tot el cap de setmana estands d’empreses de l’Anoia conviuran amb els concessionaris d’automoció, artesans, antiquaris i entitats de la ciutat, per fer difusió dels seus productes i serveis i oferir múltiples activitats per a tots els públics.

Amb el títol “Movem l’Anoia” el certamen presenta un complet programa amb més d’una vintena d’activitats perquè la visita a la fira esdevingui una experiència activa, però també amb espai per al repòs: una de les novetats més destacades de l’edició d’enguany és la creació de tres zones “Chillout” al llarg del recorregut: espais de trobada i de descans per a expositors i visitants amb food trucks i servei de begudes amb productes de proximitat per relaxar-se una estona o fer networking abans de seguir recorrent la fira.

Els organitzadors recorden que durant tot el dia als diferents estands i al llarg del recorregut es faran activitats infantils com ara tallers de xapes, de robòtica, manualitats, contes, taller de plantació d’arbres o jocs de fusta amb toro mecànic infantil, i conviden a tothom a consultar el programa d’actes complet de totes les activitats dirigides (esports, cuina, escacs, etc.) a la pàgina web www.firanoia.cat. En el marc de la fira també se celebra el Festival d’art urbà Electra i diverses entitats faran actuacions musicals i de dansa. Diumenge a les 10h del matí tindrà lloc a la Plaça de l’Ajuntament la recepció d’Hereus i Pubilles de la comarca, amb animació infantil i cercavila.

Tenint en compte la previsió de clima inestable per aquest cap de setmana, l’organització ha previst diversos llocs a cobert per realitzar bona part de les diferents activitats en cas de pluja.

Avui divendres la Fira ha estat oberta de 17h a 21h, demà dissabte es podrà visitar de 10h a 14.30h i de 17h a 21h, i diumenge de 10h a 14.30h i de 17h a 20h, excepte el Mercat d’Antiguitats que tancarà a les 14.30h. En tancar FirAnoia diumenge a les 20h es farà el sorteig de 3.000 euros en premis entre els compradors d’un cotxe a l’Espai Automoció de la Plaça de Cal Font.