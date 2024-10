L’Igualada Femení Grupo Guzmán perd a casa del Voltregà

L’Igualada Femení Grupo Guzmán va perdre per 2-0 a la pista del CP Voltregà en la quarta jornada de lliga de Nacional Catalana femenina. Amb majoria de jugadores del primer equip, l’equip osonenc sortia disposat a guanyar el partit per la via ràpida però es va trobar un equip igualadí ben ordenat en defensa que, quan s’ho va creure, va tancar les locals a la seva àrea.

El partit s’iniciava amb domini clar de les locals i un Igualada conservador que intentava mantenir possessions llargues en atac. El Voltregà dominava els primers minuts i al minut 6 Anna Bosch superava l’argentina Vicky Guzzo en un contraatac (1-0).

El gol no va penalitzar les noies de Carles Piernas que van mantenir l’ordre i van competir en totes les accions a un Voltegà, aparentment molt superior, però que no es trobava còmode a la seva pista.

Amb la mínima diferència de gol s’arribava al descans amb tot per decidir. El domini local sobre un conservador Igualada que a la segona part hauria de mirar la porteria osonenca per retallar distàncies.

A la segona part es va poder veure un Igualada més atrevit, que posava a prova la portera Queralt Sala que resolia amb solvència les escomeses de les anoienques. En una contra igualadina, els àrbitres assenyalaven penal favorable a les anoienques per la caiguda d’Abril Besa dins l’àrea en una clara opció de gol. L’Igualada feia mèrits per empatar el partit. L’encarregada del llançament seria la capitana anoienca, Carla Claramunt, però la portera local aturava el seu llançament i el marcador es mantenia igual.

A continuació arribarien els millors minuts de les igualadines mantenint el Voltregà tancat al seu camp i enviant un potent xut al pal que ressonaria fort al pavelló. Però en una acció individual d’Alèxia Bosch arribaria el segon gol local (2-0). L’Igualada Femení Grupo Guzman no abaixava els braços i continuava hostil a la pista osonenca. Una altra bola al pal donava esperances i frustració alhora al combinat igualadí que ho seguia intentant.

El Voltregà s’anava espolsant poc a poc la fal·lera atacant de l’Igualada i anava recuperant bola i controlant el partit enmig d’accions puntuals de les igualadines.

Els darrers minuts les igualadines van pressionar la sortida de bola local però res no va canviar el resultat final que suposava tornar amb zero punts i zero gols a favor.

Tot i les derrotes, el conjunt de Carles Piernas ha competit fins ara contra tots els rivals, però la falta de gol i la sort per assolir-lo han privat a les igualadines de sumar més punts. L’equip igualadí ocupa ara la 13a posició amb 3 punts després de quatre jornades. És el 5è equip menys golejat de la competició amb 8 gols, però és, juntament amb el cuer CP Vilanova, el menys golejador de la competició amb 5 gols.

La nota negativa del partit va ser la lesió d’Ona Bru. La més jove de l’equip (15 anys), va patir una luxació de còxis en una caiguda. Segons expliquen des del club, la seva evolució en marcarà la disponibilitat.

El proper partit serà a Les Comes contra el Cerdanyola CH, dissabte a les 18:30h.