Aquest cap de setmana, actes de celebració pel mil·lenari del Monestir de Montserrat

La festa de la Moreneta és la de la titular de l’església i patrona del barri de Montserrat. Enguany, se celebrarà amb els següents actes:

Dissabte 26, a les 12 del migdia, ofrena floral de l’Associació de Veïns. A les 5 de la tarda, ofrena popular de roses. Diumenge, dia 27, a les 11 del matí, Ofici Solemne presidit per Mn. Xavier Bisbal. Acompanyarà en els cants la Schola Cantorum d’Igualada.

Aquest cap de setmana, sardanes a Montserrat amb motiu del Mil·lenari

L’Abadia de Montserrat es prepara per viure la Solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat en l’any del Mil·lenari, una festivitat que enguany serà el diumenge 27 d’abril, però s’estendrà durant tot el cap de setmana. El P. Bernat Juliol, comissari del Mil·lenari, ha explicat els actes del 26 i 27 d’abril. El missatge és de comunitat, en tant que es convida a tothom fer-se la solemnitat com a seva. Dissabte 26 d’abril: la música i els drons acompanyen la vetlla de Santa Maria.

El dissabte a les 17:00 començarà el gruix dels actes amb el concert que oferirà l’Orquestra Simfònica del Vallès a la Pl. de Sta. Maria, Un Mil·lenari de pel·lícula! A les 21:00 serà el torn de la Vetlla de Santa Maria, acompanyada amb cants i pregàries del Llibre Vermell de Montserrat. Aquest còdex està catalogat com a número u de la biblioteca del monestir i és l’element més representatiu de la música montserratina.

Finalment a les 22:00 se celebrarà la Missa de la Vetlla de la Mare de Déu de Montserrat. Un cop finalitzada la missa, els assistents podran gaudir de l’espectacle de drons 1000 a càrrec de Flock Drone Alert.

La vetlla acabarà amb una ballada de sardanes, a càrrec de la cobla Ciutat de Granollers. A la ballada s’interpretarà la sardana del mil·lenari, Montserrat, mil anys!, de Josep M. Serracant, així com sardanes emblemàtiques com La flama de la sardana, de Tomàs Gil Membrado, o Juny, de Juli Garreta com a repicó i altres sardanes relacionades amb la Moreneta i Montserrat.

La missa de la solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat, el diumenge 27 d’abril, que es durà a terme a les places de l’Abadia tindrà un dels fets més destacats, en tant que la imatge serà portada en processó fins a l’altar que se situarà a la Plaça de Santa Maria. Serà el primer cop que la Moreneta surt del seu tron des del canvi de segle i de mil·lenni.

En el primer tram de la processó, sortint de la basílica i creuant l’atri, la Schola Cantorum de l’Escolania de Montserrat serà l’encarregada de portar La Moreneta. En el segon tram, abans de sortir de l’atri, seran els monjos de la comunitat benedictina de Montserrat els qui portaran la Mare de Déu fins a l’altar.

En aquesta missa hi participaran totes les corals vinculades a l’entorn montserratí amb l’Escolania de Montserrat, la Schola Cantorum i la Capella de Música de Montserrat. S’hi podrà veure la decoració floral confeccionada per la Federació Catalana de Catifaires.

Un cop finalitzada la missa, les sardanes prendran protagonisme en una nova ballada popular de sardanes, amb la cobla Triomfal d’Igualada.

Les sardanes a Montserrat

Reforçant el nexe d’unió entre el sardanisme i Montserrat, l’Obra del Ballet Popular ha encarregat al compositor gironí Josep Cassú una sardana que serà estrenada durant la 73a Trobada Sardanista a Montserrat que tindrà lloc el diumenge 26 d’octubre; l’encàrrec s’ha fet amb un doble motiu, per celebrar el 75è aniversari de l’Obra del Ballet Popular i el Mil-lenari de Montserrat, recuperant així l’esperit de la Sardana d’ofrena que l’Obra encarregava cada any per estrenar a l’aplec de la Sardana de Montserrat, una tradició que va començar el 1953 amb Roses del Brull de Joaquim Serra i que va arribar a la seva fi el 1982 amb la sardana Fantasies de joventut de Josep Vicens Busquets.

El compositor Josep Cassú, doncs, se suma la trentena de compositors que com Lluís Albert, Agustí Borgunyó, An-toni Català, Josep Sancho Marraco, Antoni Ros Marbà o Josep Maria Ruera, entre molts altres, van escriure alguna de les sardanes d’ofrena.