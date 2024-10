S’aprova la modificació del POUM de Jorba per regular els parcs eòlics i fotovoltaics en sol no urbanitzable

El passat dimecres, 9 d’octubre, l’Ajuntament de Jorba va celebrar un ple extraordinari on es va aprovar l’avanç de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per incloure la regulació dels parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques en sòl no urbanitzable.

Aquesta modificació respon a la necessitat de controlar l’impacte de les instal·lacions d’energies renovables al municipi i assegurar que el desenvolupament d’aquestes infraestructures es faci d’una manera equilibrada i respectuosa amb l’entorn. El sentit de les votacions del ple va ser 4 vots a favor per part d’ERC_AM i 3 vots en contra de SOMMESCAT.

La proposta inclou la creació de dos nous articles al POUM: l’article 175.bis per regular els parcs eòlics i l’article 175.ter per les plantes solars fotovoltaiques. L’objectiu és protegir el sòl no urbanitzable del terme municipal, especialment aquells amb valors naturals, agrícoles o patrimonials, i establir criteris específics per a la implantació d’aquestes instal·lacions. Entre les mesures destacades hi ha la prohibició de situar energies renovables en espais naturals protegits o zones d’interès florístic i faunístic, així com l’establiment de distàncies mínimes de 1.000 metres per als aerogeneradors respecte dels nuclis de població i 100 metres en el cas de parcs fotovoltaics.

Aquesta modificació es basa en la legislació vigent, com el Decret Llei 16/2019 i el Decret Llei 24/2021, que han impulsat el desplegament accelerat d’energies renovables, però sovint sense una planificació adequada, fet que ha afectat diverses comarques com l’Anoia. El consistori ha volgut actuar per evitar un impacte paisatgístic negatiu i garantir una distribució justa i proporcional de les instal·lacions.

L’alcaldessa de Jorba, Pilar Queralt, ha manifestat que “L’Ajuntament de Jorba està fermament compromès amb el desplegament de les energies renovables, però no a qualsevol preu. El nostre objectiu és trobar un equilibri entre la transició energètica i la preservació del patrimoni natural i paisatgístic del municipi. Amb aquesta modificació del POUM, volem garantir que les instal·lacions es facin de manera ordenada i respectuosa amb el territori, evitant un impacte desmesurat en zones sensibles.” I ha afegit en clau de futur que “Continuarem treballant per establir criteris clars que protegeixin el nostre entorn, i col·laborarem amb els municipis veïns per trobar solucions conjuntes que permetin impulsar les energies renovables sense comprometre la riquesa ambiental de la nostra comarca.”