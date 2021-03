Igualada acull un fòrum sobre el comerç català avui dilluns

Comentar i debatre el present i el futur del comerç local, aquest és l’objectiu del FORUMCOMERÇCAT, organitzat per Igualada Comerç i que es celebra avui dilluns, 1 de març.

La iniciativa neix amb la intenció de fer una reflexió i valoració de tot el que s’ha fet, de tot el que s’està fent i com s’afronta el futur. Una oportunitat per compartir tot el comerç de Catalunya amb un format híbrid entre el virtual i el presencial. Ponències, una taula rodona, exposicions, opinions d’experts i experiències comercials donaran contingut aquest esdeveniment.

Des del concessionari Servisimó, adherit també a Igualada Comerç, i a través del Youtube de Forumcomerçcat, el conductor de la jornada, el periodista de TV3 Xavier Grasset, donarà pas a les diferents intervencions.

Es duran a terme les conferències d’en Franc Carreras (Professor associat adjunt de màrqueting digital a ESADE), Albert Vinyals (Expert en psicologia del consum i neuromarqueting) i la Núria Beltran (Economista i experta en Retail,) tres visions en diferents perspectives del present i futur del comerç local.

Acabarà la jornada amb una taula rodona amb la participació de diferents responsables d’associacions de comerciants del territori català per debatre i compartir la situació actual del comerç i com s’afronta el futur. Laura Llucià (Igualada Comerç), Josep Bellera (A C Zona Alta Lleida), Mercè Ramírez de Cartagena (Girona Centre Eix Comercial), Lluis Llanas (Barcelona Comerç), Judith Sentís Montané (Via T Tarragona), i els conferenciants, Núria Beltran i Franc Carreras.

També es podrà visitar les diferents activitats paral·leles que ofereix el Fòrum. Amb interessants ponències per part de les diferents institucions catalanes, l’espai de píndoles on es podrà conèixer iniciatives molts interessant des de diferents punts de vista, i l’espai d’opinió a on experts donen diferents visions de com veuen el comerç en l’actualitat i el seu futur.

Són moltes les iniciatives que han sorgit en poc temps. Igualada Comerç ha cregut que seria interessant poder compartir entre tots els comerciants les diferents experiències, coneixements i conclusions que s’han produït arreu del territori català.

Aquest Fòrum es fa amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, Servisimó i la Veu a l’Anoia.