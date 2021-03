Una tanca en mal estat de Les Comes li pren 2 punts a l’Igualada Rigat

IGUALADA RIGAT 2

CH CALDES 2

El pavelló de Les Comes li va tret dos punts a l’Igualada Rigat aquest dissabte. De fet, la tanca del pavelló. Els arlequinats estaven dominant en el marcador per 2 a 1 i amb el seu joc mereixien la victòria quan en una jugada surrealista i sense perill va arribar el segon gol visitant.

L’Igualada tenia pilota. Yeste la passava horitzontal per darrera de la porteria de l’Elagi per iniciar transició… la bola era clara per Roger Bars que l’espera sense marca a l’altre cantó de la porteria… però abans d’arribar la bola topa amb una aresta en mal estat de la tanca… rebota i canvia la seva trajectòria. La pilota se’n va cap dins de l’àrea molt a prop del pal…Sito Ricart se n’adona del rebot desafortunat i es llença a terra per caçar el regal i bat a un Elagi que no sospita la mala “jugada” de la tanca i no arriba a temps d’evitar que la bola entri a la porteria.

L’Igualada perdia dos punts importantíssims que tenia a l’abast per culpa del mal estat de la tanca. La falta de manteniment va evitar una victòria molt necessària. Ara toca creuar els dits i esperar que “els punts de la tanca” no es trobin a faltar.

Competir i competir bé

Tot plegat va ser una autèntica llàstima i una injustícia vist el joc dels arlequinats. L’equip va tornar a estar molt ordenat en defensa i va muntar contres molt ràpides i, sobre tot, amb la consigna d’acabar-les per impedir les transicions rivals. L’únic però va ser, un dia més, la falta d’efectivitat a pilota aturada. Els “rigats” van fallar dues FD. El Caldes va marcar la seva (i Elagi els va atura un penal).

Ben d’hora, els de Linares van desaprofitar la seva primera FD per una blava a l’equip visitant. Al minut 1 i 47 segons. Riba no la va poder transformar. Palau sí que ho va aconseguir amb un remat ras aprofitant la superioritat.

Malhauradament, el Caldes va empatar molt ràpid. Només 40 segons després aprofitant una FD per blava a Tety Vives, clarament de compensació. Amb 1 a 1 va acabar la primera meitat.

Tanca amb avís urgent de reparació

A la segona part, el partit va mantenir la mateixa decoració. Amb l’IHC tornant-se a avançar en el marcador amb un gol matiner, al minut 4 i 20, de Roger Bars. El mateix Roger i Ton Baliu van muntar una contra que va acabat amb una bola penjada a l’àrea. Bars va agafar el rebot del porter i va marcar el 2 a 1.

8 minuts més tard, l’Elagi aturava un penal i refermava les aspiracions de victòria dels igualadins. El que va passat després ja va ser cosa de la tanca. És cert que els rigats encara van tenir una opció final per guanyar. Amb una altra FD de Sergi Pla a falta de 80 segons que tampoc es va poder aprofitar.

Avui el Pavelló de Les Comes li ha fotut 2 punts a l’@igualadahc! Només faltava això 🤦🏼‍♂️ #oklliga #hoqueipatins pic.twitter.com/k6NbNhe6Er — Aitor Centelles (@aitorcentelles) February 27, 2021

Al final, un punt i una tanca amb avís urgent de reparació. Ara, els rigats tornaran a jugar diumenge a Reus. La millor notícia del partit va ser, de tota manera, el debut d’un altre jugador del planter, el júnior de primer any Nil Cervera, a qui Linares va donar 8 minuts a la primera meitat.

El Sarzana, rival a la WSE Cup

Aquest dissabte es va fer el sorteig de la fase final de la WSEurope Cup. Els igualadins s’enfrontaran a vuitens al Sarzana italià i en cas de superar l’eliminatòria haurien de jugar contra el guanyador del Caldes-Riba d’Ave portugués. A l’altra branca de la final a 7 jugaran Calafell i Girona, i el guanyador s’enfrontarà al Lleida que ja està classificat per semifinals com a campió de l’última edició