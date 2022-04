Humans de l’Anoia: Francina Boncompte Beltran

FRANCINA BONCOMPTE BELTRAN

Estic casada amb el Joan que és de Sant Cugat del Vallès, tenim dues filles, la Gala i l’Anna. Em considero una apassionada del món de les vendes i el tracte directe. A la meva trajectòria professional he treballat com a responsable de departaments comercials. Sempre he sapigut que volia dedicar-m’hi, de fet ja ajudava de ben petita a la meva mare a vendre camises els caps de setmana. El que va començar com un joc per a mi, ha esdevingut la meva professió. Ara fa dos anys que treballo per al diari La Veu de l’Anoia com assessora d’estratègies de comunicació i màrqueting. També vaig estar 13 anys a la Fira d’Igualada i quan va haver-hi la bombolla immobiliària vaig treballar al sector immobiliari. Tinc la gran sort d’haver viscut i treballat del que m’agrada sempre a la meva ciutat i poder posar-me a la motxilla centenars de contactes d’empreses de la comarca que agraeixo molt. Durant el meu temps lliure aprofito per poder estar al màxim amb la meva família i els amics. Poder organitzar escapades, rutes gastronòmiques i viatges.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

que som un referent d’empreses industrials i comerç a la comarca, que faci baixar l’atur i també que es puguin donar més oportunitats als joves per tenir la feina aquí.