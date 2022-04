El mercat d’antiguitats de diumenge, amb xifra rècord d’expositors

Aquest proper diumenge, 24 d’abril, torna el Mercat d’Antiguitats i col·leccionisme organitzat per Fira d’Igualada, i ho fa amb una xifra rècord d’expositors: 145 antiquaris. Des del passat mes de març ja es va adoptar el format d’exposició a dues bandes al Passeig Verdaguer, després que el darrers dos anys s’hagués hagut de fer a una sola banda a causa de la pandèmia. Aquest canvi de format ha permès ampliar el nombre de parades.

Com cada darrer diumenge de mes, el Mercat d’Antiguitats aplegarà antiquaris, brocanters, col·leccionistes, artesans i venedors de material vintage d’arreu de Catalunya. Es preveu l’assistència de centenars d’amants de les antiguitats i del col·leccionisme d’arreu del país per vendre, per comprar o per fer intercanvi de materials entre els mateixos expositors.

La mostra estarà instal·lada diumenge de 9h del matí a 14h del migdia al Passeig Verdaguer entre els carrers Sant Magí i Sant Vicenç. L’organització vetllarà perquè es mantingui la distància de seguretat i s’evitin aglomeracions.