Humans de l’Anoia: Anna Vilarrubias

ANNA VILARRUBIAS

Sóc l’Anna Vilarrubias, igualadina nascuda el 24 de desembre de 1982.

Vaig estudiar filologia anglesa i també Protocol i Relacions Institucionals. Ara ja fa 15 anys, vaig crear l’escola on m’hauria agradat aprendre anglès @englishandtea_igualada on he fusionat la meva passió per llengua anglesa, l’hora del té, el disseny i la comunicació.

La meva filosofia de vida a nivell professional i personal és “learn, enjoy and grow”; aprèn, gaudeix i creix.

Em considero una persona perfeccionista, detallista, emprenedora i amb ganes d’aprendre constantment. M’encanta viatjar, la gastronomia i cultivar la ment.

L’any passat el 2021 va ser molt especial i alhora intens; ja que vaig tenir dos fills: un fill biològic, el Jordi amb el meu marit Miquel i un fill empresarial @English&tea_capellades.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

Que el talent igualadí no marxa i es queda a la nostra ciutat i comarca per fer-la créixer creant noves empreses i apostant pel territori.