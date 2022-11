Humans de l’Anoia: Alba Ferrer Vidal

ALBA FERRER VIDAL

Hola, soc l’Alba Ferrer Vidal i vaig néixer el 2000 a Igualada, la meva ciutat, la meva ciutat perquè és on hi tinc la família i els amics i amigues, i la ciutat que m’ha vist créixer.

He estudiat màrqueting i publicitat i la meva passió és, a través de les imatges i textos, arribar a la gent, transmetre emocions, alegries, coses bones, i com us podeu imaginar, tot això a les xarxes socials, soc generació Z.

Ara estic treballant a Massimo Dutti a Igualada, i a part gestiono les xarxes socials d’algunes empreses igualadines.

Al meu temps lliure m’agrada jugar a pàdel i des de fa molts anys jugo a l’equip femení d’hoquei línia.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

Els joves d’Igualada estiguin orgullosos de viure-hi. Que no es vegin obligats a marxar per falta de feina o per falta d’habitatge.