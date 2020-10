Habilitats 27 espais a l’Anoia per poder vacunar-se de la grip

Salut ha habilitat 27 espais alternatius als centres d’atenció primària (CAP) de l’Anoia per millorar els circuits de vacunació. La mesura és excepcional per la crisi de la COVID-19 i s’ha pres per evitar aglomeracions en aquests centres. Els dispositius són des d’espais i equipaments cedits pels ajuntaments i altres institucions assistencials, fins a carpes del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Els equips d’atenció primària dels CAP seran els que vacunaran, seguint totes les normes de seguretat respecte a la COVID-19. Tot i així, hi ha CAP que faran la vacunació als seu centre, mantenint en tot moment les mesures per garantir la seguretat dels pacients. Els espais són:

Anoia Rural:

St. Martí de Tous: Casal d’avis Cal Frares

Òdena: Centre Fraternal (ubicat Consultori) i Pla d’Òdena al Centre Cívic.

Jorba: Sala Polivalent Castellolí: Local La Cooperativa

Montmaneu: Consultori

Argençola: El Saló de sessions

Carme: Consultori

Orpí: Sala Polivalent Ajuntament

La Llacuna: Consultori

La Pobla de Claramunt: Casal d’avis

Alta Anoia:

Copons: Consultori

Prats de Rei: Local Social

Castellfollit de Riubregós: Sala Exposicions

Sant Pere Sallavinera: Local Social

Sant Martí de Sesgueioles: La Fàbrica

Pujalt: El Cobert

Igualada:

Igualada Urbà: L’Escorxador, Casal Civic Montserrat i Casal Civic Passeig.

Igualada Nord: L’Escorxador, Centre Cívic Fàtima i Esglèsia de la Sagrada Família.

Montbui: Centre Cívic i Cultural la Vinícola.

Vilanova: Carpa adjacent al CAP.

Zona Capellades:

Capellades: Espai Cívic Cal Ponet

La Torre de Claramunt: Centre Cívic

Vallbona d’Anoia: Sala Jaume Calveras, Ajuntament.

Zona Piera:

Piera: Nau Cal Sanahuja

Hostalets de Pierola: Cal Batista

Per obtenir cita en la vacunació contra la grip es pot fer:

– Preferentment a través de la web de programació de visites on s’indica en quins punts es vacuna a cada equip d’atenció primària on es pot triar el dia i l’hora que un desitgi.

– O bé, trucar per telèfon al centre d’atenció primària o centrals de programació.

Salut també ha presentat la campanya de comunicació “Cap fred”. Anualment, l’objectiu principal és especificar com prevenir les malalties respiratòries d’hivern i, tot i que aquest any estigui condicionada per la pandèmia, les mesures que es proposen a la població no són del tot diferents a les d’altres anys. La manera com es propaguen aquests virus és molt similar, per això, si persistim en els bons hàbits de rentat de mans, distanciament social i portar la mascareta adequadament es minimitzaran ambdues infeccions, tant la COVID-19 com la grip. La campanya fa especial èmfasi en mantenir els tres hàbits esmentats i afegir una altra mesura de protecció que és la vacuna contra la grip per reduir les complicacions associades a la infecció per aquest virus.

La vacunació de contra la grip està especialment recomanada si compliu alguna d’aquestes condicions de risc:

• Tenir de més de 60 anys.

• Patir malalties cròniques (enguany s’inclou la hipertensió com a novetat).

• Dones embarassades i enguany destaquem també la novetat durant els 6 mesos de puerperi.

• Ser persones cuidadores d’altres persones amb alguna condició de risc anteriors (principalment gent gran, persones amb malalties cròniques).