Les immobiliàries de l’Anoia resolen dubtes sobre la nova llei de lloguers

La nova llei de regulació dels lloguers –que va entrar en vigor el passat 22 de setembre- i que té per objecte regular els preus de lloguers en determinats municipis, ha aixecat molts dubtes al sector immobiliari.

Per això la UEA va organitzar una sessió informativa per posar fil a l’agulla a tots els dubtes que genera aquesta nova normativa: la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges. La sessió i nformativa va anar a càrrec de l’advocada experta en dret immobiliari a PMP advocats, Rosalia Marcet.

La nova llei que regula els lloguers permet congelar i rebaixar els lloguers a 60 municipis catalans on es considera que el mercat de lloguer està tensionat. D’entre el llistat de municipis inclosos dins la declaració transitòria d’àrees amb mercat d’habitatge tens s’hi inclou Igualada com a únic municipi de l’Anoia. Tanmateix, aquesta llista no està tancada, sinó que s’hi podran afegir més municipis en què el preu del lloguer creixi de manera sostinguda i superior a la mitjana del país. Aquesta nova Llei regula el preu del lloguer dels pisos a través de l’índex de referència calcuat per la Generalitat i afectarà a tots els nous contractes de les ciutats que entrin dins el paràmetre de zona tensionada i el seu altre àmbit d’aplicació també són els contractes d’habitatges destinats a residència permanent. Els arrendaments exclosos són els contractes anteriors a 1 de gener de 1995; habitatges de protecció oficial, habitatges públics per al lloguer social i els assistencials. La llei preveu sancions pels propietaris en el cas d’incompliment d’aquesta normativa.