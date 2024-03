‘Legends’ revalida el seu títol com a guanyador de la First Lego League al Campus d’Igualada

Els equips disposaven de tres rondes per superar diverses missions i presentar el seu projecte

Igualada ha esdevingut aquest dissabte l’epicentre de la robòtica i la tecnologia amb la setena edició de la First Lego League (FLL), que ha tingut lloc a les instal·lacions del Campus Universitari Igualada-UdL i que ha reunit prop de 200 estudiants de primària i secundària. L’equip guanyador ha estat Legends, format per alumnes de secundària de l’associació de robòtica de Sant Martí (Barcelona), que accedirà a la gran final estatal. Enguany la competició organitzada per l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la UdL amb el patrocini de l’Ajuntament d’Igualada, CodeLearn, TIC Anoia, Kids&Us, Stikets i la col·laboració de La Gaspar i Cal Valls, sota el lema Masterpiece.

El campus igualadí s’ha omplert des de primera hora de joves de ments brillants que hi arribaven nerviosos, després de mesos de feina, esperant que l’esforç fet a l’aula tingués la seva recompensa. La competició ha arrencat a les 9 del matí i ha enfrontat simultàniament els equips per torns al llarg de tota la jornada. En total, hi ha participat un total de setze equips a la categoria Challenge formats per estudiants de 10 a 16 anys i provinents de diverses poblacions catalanes – Igualada, Òdena, Sant Sadurní d’Anoia, Abrera, Sant Feliu i Barcelona, entre d’altres –. Pel que fa a la categoria Explore han competit cinc equips formats per infants de 6 a 9 anys.

Els vint-i-u equips que han participar en la First Lego League a Igualada ho van fer en el marc d’aquest programa educatiu internacional que va néixer el 1988 als Estats Units per fomentar les vocacions científiques i tecnològiques entre infants i joves mitjançant experiències d’aprenentatge basades en les àrees STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) i la robòtica educativa. A partir d’un desafiament anual sobre una temàtica comuna (enguany la creativitat), se’ls plantegen tres grans desafiaments. En primer lloc, elaborar un projecte de recerca que identifiqui i resolgui un problema del món actual relacionat amb la temàtica suggerida, que han de presentar al jurat. En segon lloc, la programació, disseny i construcció d’un robot basat en peces LLEC que sigui capaç de superar el major nombre de proves sobre una lona de competició. I, per últim, el repte de participar en un torneig final que posi a prova les seves habilitats, els seus nervis i els ofereixi una gran experiència de reconeixement en la qual la tecnologia és la protagonista.

Els equips disposaven de tres rondes per superar diverses missions i presentar el seu projecte. Entre els projectes ha destacat el de l’equip Legends, que han treballat durant mesos en la creació d’un projecte aplicant els seus coneixements de robòtica en fer trucs de màgia. L’equip, entrenat per Marc Gómez, i format per Arnau Gómez, Lucía Echevarría, Aleix Isla i Ariadna Gómez, s’han endut el Primer Premi Ingeniera Soy i el passi a la final estatal.

A banda del primer premi, també es van lliurar altres guardons: Premi al Projecte d’Innovació per a Vedbots, de l’escola Vedruna Sant Sadurní (Sant Sadurní d’Anoia); Premi al Disseny del Robot per a NanoVERC’s de l’escola Vedruna Sant Sadurní (Sant Sadurní d’Anoia), Premi al Comportament del Robot per a Legends – guanyadors del campionat –, Premi a l’Excel·lència en Enginyeria per a Roboduc, de l’Escola Duc de Montblanc (Rubí); Premi als Valors First per a l’equip de l’escola Daina-Isard (Olesa de Montserrat); Premi a les Joves Promeses per a Technomowgli, de l’Escola Mowgli (Igualada); i el Premi al Millor Entrenador que ha estat per a Santi Cahner, de l’equip Badia Prime, de l’Institut Badia i Margarit (Igualada). També s’ha fet entrega de la nomiació National Innovation Award a l’equip PiBots, del Col·legi Mare de Déu de la Mercè (Sant Feliu de Llobregat). Pel que fa a la categoria Explore, la dels més menuts, s’ha lliurat el Premi a la Programació per a Malla Builders, de l’Espai Malla d’Igualada, el Premi a la Solució del desafiament a l’equip Lego Music, de l’escola Daina-Isard; el Premi per a Joves Promeses per a Tsunamis, de l’Escola Minguella; el Premi model d’equip per a Ciclons, de l’Escola Minguella; i el Premi als Valors First per a Món Lego Music, de l’escola Daina-Isard.

L’esdeveniment ha comptat amb la presència d’autoritats del món acadèmic i polític entre les quals Carles Capdevila, delegat del rector de la UdL al Campus d’Igualada; Marc Castells, alcalde de l’Ajuntament d’Igualada i Sergio Sayago, director de la FLL a Igualada.

Carles Capdevila ha assegurat que és un dia molt especial per al Campus d’Igualada “normalment tenim joves universitaris i avui comptem amb nens i nenes des dels 6 als 16 anys, esperem que d’aquí uns anys els tornem a veure a les instal·lacions cursant alguna de les enginyeries”. Capdevila també ha destacat que esdeveniments com aquests fan que el Campus d’Igualada es consolidi com el “hub de la robòtica” de la Catalunya Central.

Sergio Sayago, director de la FLL a Igualada, explica que “és un dia molt bonic i de nervis perquè els joves porten mesos preparant el que avui venen a presentar-nos aquí”. Sayago ha fet un balanç molt positiu de la jornada i de l’edició “estem molt contents amb la participació i els voluntaris que s’hi han implicat”. Organitzar aquesta competició “suposa molta feina, però és una feina molt gratificant”, ha assegurat.

Per la seva banda, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha destacat la consolidació de la First Lego League a la ciutat “és una competició, però que hi guanya tothom perquè ajuda a estimular les vocacions científiques i tecnològiques entre els infants i joves i, en un futur, això generarà moltes oportunitats d’èxit en el nostre país”.

A l’acte també hi ha assistit la directora de l’Escola Politècnica Superior de la UdL, Magda Valls; la regidora d’Universitats de l’Ajuntament d’Igualada, Carlota Carner; el president de TIC Anoia, Jordi Solà i el responsable de CodeLearn a Igualada, Xavier Pérez, patrocinadors de la FLL Igualada. A banda, dels més de 200 estudiants que han estan citats a mostrar les seves capacitats tecnològiques i competir amb els robots de Lego que han construït al llarg del curs, la FLL mobilitza a Igualada una cinquantena de voluntaris, entre els quals professorat i estudiants de les diferents titulacions que s’ofereixen al Campus Universitari Igualada-UdL, professors associats i familiars d’aquests.