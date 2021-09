Gabarró sentencia la Copa Catalana de Curses de Muntanya

Una fortíssima Georgina Gabarró (UECAnoia) ha encadenat el tercer triomf a la Copa guanyant la Taga 2040 Evo i sentencia la competició en categoria femenina a manca d’una prova per tancar aquesta XIX Copa Catalana de Curses per Muntanya.

La corredora anoienca ha aconseguit la seva tercera victòria consecutiva a la Copa en una altra exhibició de principi a fi. Gabarró ha marxat ja al principi i ha gaudit sempre de marges que han rondat els cinc minuts per a acabar creuant la meta en 3h32’03’’. La segona posició ha estat per la colomina Cèlia Balcells (CE Queralt) que segueixen línia ascendent i que ha entrat a 6’56’’ de la guanyadora, mentre que Ona Castellsagué (UE Vic) ha completat el podi femení en 3h41’01’’.

Gabarró és sense cap mena de dubte la gran sensació de la temporada. Amb aquesta victòria absoluta a la Copa Catalana de Curses per muntanya, la d’Òdena vol tancar una temporada històrica on ara per ara és líder també de la Copa Catalana de Curses Verticals. Gabarró, a més, s’ha estrenat a la Copa del Món amb la Selecció Catalana i ha sumat el subcampionat de Catalunya de Curses per Muntanya a l’Olla de Núria, exhibició d’una Gabarró que ha tingut a Rosa Navarro (CEM la Cameta Coixa) com a principal rival a la Copa però que finalment ha sentenciat amb un final de temporada espectacular. Navarro necessita sumar al Trail del Bisaura, que tancarà la competició, per assegurar el segon lloc al que ara també opta una Cèlia Balcells que està acabant la temporada en plena forma.