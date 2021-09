L’Institut Joan Mercader participa de nou en l’òpera El Monstre al Laberint del Liceu

Aquest curs l’Institut Joan Mercader tornarà a estar present en el projecte col·laboratiu El Monstre al Laberint, un projecte d’òpera participativa que parteix de la iniciativa del Liceu de Barcelona dins del seu programa Liceu Aprèn, i que té com a objectiu promoure la passió per l’òpera i les arts en la comunitat escolar. Hem tingut la sort de ser seleccionats de nou per aquest curs, i, de fet, aquest serà el tercer any consecutiu en el qual hi participem amb l’alumnat de 2n de Batxillerat de les modalitats d’Arts.

La preparació escènica i musical comença amb la formació del professorat dels 28 centres participants, 24 dels quals són nous centres. El dijous 2 de setembre ens vam trobar al Liceu de Barcelona per fer la presentació del projecte als centres participants i per treballar en format tallers, amb la directora de cors, la Buia Reixach i l’escenògraf Carlos Martos.

En la sessió del matí Valentí Oviedo, director general del Gran Teatre del Liceu ens va donar la benvinguda als centres participants i va destacar que el projecte es planteja com una iniciativa necessària, amb l’objectiu d’acostar els joves a l’òpera, amb la idea que l’alumnat el visqui com un gènere contemporani, que ens parla de l’aquí, de l’ara, del que està passant. Tot seguit Antoni Pallès, director del departament musical, educatiu i social, va fer-ne la contextualització i va incidir en el fet que el treball d’El Monstre al Laberint dona sentit a la feina d’equip. En el mite del Minotaure, els joves de Grècia han de treballar en equip si volen destruir el monstre. També el treball que es planteja amb aquesta producció posa en valor la feina en equip: Teseu per si sol no pot vèncer el Minotaure; els solistes no poden treballar sense el treball dels escenògrafs, de l’orquestra, dels cors, dels regidors… Va assenyalar també que implicar-se com a centre suposa acceptar el repte d’un projecte gran, implica compromisos que siguin compartits amb l’Equip Docent i l’Equip Directiu.

Seguidament van intervenir Paco Azorín (director d’escena), Carlos Martos (director de moviment), Manel Valdivieso (director musical) i Buia Reixach (directora de cors), fent èmfasi en el fet que amb aquest projecte es poden treballar moltes competències i hi trobarem tres nivells de formació: preparació musical i posada en escena; aprofundiment en aspectes musicals, corporals i artístics –relacionats l’argument, el mite de Teseu, anàlisi del text de l’obra, connexió amb el món actual–, i, finalment, treball de competències bàsiques de diferents àmbits com són l’artístic, el lingüístic, el personal i el social. Igualment, partint del concepte del Monstre als centres educatius es poden fer treballs per projectes, motivant l’alumnat per situar-se en el món, per poder fer una reflexió sobre el que estan vivint, emprant diferents llenguatges i connectant amb els seus interessos.

En la sessió de la tarda es va treballar en format tallers amb la directora de cors, la Buia Reixach i l’escenògraf Carlos Martos. Van poder fer una bona lectura musical de l’obra, acompanyada de nombrosos recursos didàctics per afavorir l’aprenentatge de l’alumnat; un treball escènic bàsic i essencial per entendre l’obra des de la perspectiva actual i des del llenguatge i expressió del cos en la interpretació dels personatges.

Atenencs, cretencs, joves, herois, Monstres… Comencem una nova aventura!!