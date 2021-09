200 igualadins participen en l’ofrena del ciri votiu a Montserrat

Aquest dissabte 18 de setembre, l’Ajuntament d’Igualada ha tornat a oferir el Ciri Votiu de la ciutat a la Verge de Montserrat. Al matí van sortir 3 autobusos gratuïts amb 200 igualadins i igualadines que van voler assistir a l’ofrena. A més, es va comptar amb la presència de membres de les entitats i institucions igualadines que celebren un aniversari destacat aquest any com són: L’Agrupació Sardanista d’Igualada que aquest any celebra el 50è aniversari i la FESTHI i el Ball de Pastorets que celebren els seus primers 10 anys d’història. L’ofrena es va fer a l’inici de la missa conventual de les 11 del matí, a la Basílica de Montserrat.

Seguidament, les autoritats presents i els diversos assistents van ser rebuts pel nou Pare Abat de Montserrat, Manel Gasch, en una audiència especial. Va ser la primera presidida pel nou Pare Abat que va saludar als membres del consistori i als representants de les entitats que celebren el seu aniversari. Tant l’alcalde, acompanyat de diversos regidors, com els representants de les entitats homenatjades, van fer entrega d’obsequis relacionats amb la ciutat i les entitats al Pare Abat.

Aquest acte habitualment es realitzava durant el primer semestre de l’any, però la situació sanitària i les restriccions a causa de la Covid han provocat que s’hagi posposat al setembre. La flexibilització d’algunes de les mesures establertes fins ara han permès, també recuperar de nou la sortida gratuïta en autobús per poder assistir a l’ofrena.

Aquesta tradició, recuperada a la dècada dels anys noranta, recorda que fa gairebé cinc segles, l’any 1515, per evitar una epidèmia de pesta procedent de Barcelona, els Consellers d’Igualada van decidir demanar protecció a la Mare de Déu portant-li un ciri. Any rere any, el vot de poble va anar renovant-se.