Farrés Brothers estrena “Dues ales” a La Planeta de Girona, en el marc del Temporada Alta

La companyia Farrés Brothers estrenarà aquest diumenge dins del Temporada Alta l’espectacle Dues Ales, on es combinen les titelles, l’humor i la poètica per parlar dels records del passat i el valor de l’amistat. La companyia anoienca és una de les més reconegudes de l’escena catalana i en aquesta ocasió portaran a la Sala La Planeta de Girona la seva nova proposta que és una adaptació de l’àlbum il·lustrat de Cristina Bellemo, que es titula igual que l’obra. Per adaptar-lo, han mantingut la seva poètica visual tan característica al mateix temps que aposten per l’humor i la proximitat per connectar amb tots els espectadors.

Dues Ales compta amb una escenografia creada per Laura Clos i evoca l’univers del llibre, amb una ciutat plena de vida que amaga petits tresors. Per altra banda, la música l’ha composat Núria Lozano, acordionista i compositora de la companyia De Paper. Per a aquesta ocasió, Lozano aposta per una sonoritat inspirada en la música d’arrel. La il·luminació és obra de Toni Ubach i el vestuari, de Nídia Tusal.

Conjuntament ajuden a crear una atmosfera màgica que evoca l’impacte emocional que té la història.

La narrativa gira al voltant de la fragilitat, la memòria i la capacitat de meravellar-se davant dels detalls de la vida quotidiana. Ho faran a través de la figura del senyor Guillem, qui parla dels universos personals que té cadascú i com poden fascinar a la resta.