Pólvora mullada de l’Igualada Rigat contra el Caldes

Resultats del Partit

CH Caldes Recam Làser vs Igualada Rigat HC OK Lliga Masculina CH Caldes Recam Làser 2 – 0 Igualada Rigat HC

L’Igualada Rigat no va poder puntuar en la seva visita a la Torre Roja i va caure derrotat per 2 a 0 davant del Recam Làser Caldes. Tot i la derrota, els resultats de la jornada van acompanyar i els arlequinats mantenen la quarta posició a la classificació i depenen d’ells mateixos per acabar en aquesta plaça la temporada, un lloc clau per afrontar amb avantatge de pista la primera eliminatòria del play-off pel títol i que de retruc donaria classificació directa a l’edició de la WSE Champions League de la propera temporada.

Els homes de Marc Muntané van sortir concentrats i amb la voluntat de treure un resultat positiu en una de les pistes més exigents de la lliga. Durant els primers minuts, l’Igualada Rigat va plantar cara i va saber resistir el ritme alt imposat pel conjunt vallesà. No obstant això, a partir de l’equador de la primera meitat, el Caldes va començar a trobar espais i va colpejar. Al minut 18, Biel Pujadas, amb una acció enrevessada dins l’àrea, va superar Torrents per obrir el marcador.

L’Igualada Rigat va intentar reaccionar, però a pocs segons del descans, una targeta blava a favor dels locals va acabar sent determinant: tot i que la falta directa llançada per Zanon va acabar al ferro, en la continuació de la jugada, el mateix jugador va aprofitar la superioritat numèrica per fer el 2 a 0 amb una rematada des de dins l’àrea.

A la segona meitat, l’Igualada Rigat va apujar línies i va intentar capgirar el guió del partit. Els arlequinats van tenir diverses ocasions clares, inclòs un penal que Roger Bars no va poder transformar, però es van topar una vegada rere l’altra amb Arnau Martínez.

Tot i els intents constants i la insistència fins al darrer segon, el marcador ja no es va moure i l’Igualada Rigat va acabar veient trencada la seva bona ratxa de resultats. Tot i la derrota, Guillem Torrents va tenir una actuació molt solvent i va evitar que la diferència fos més gran.

Amb aquest resultat, i amb l’empat sorpresa del Calafell contra l’Alpicat, l’Igualada Rigat assegura continuar quart a la classificació. Depèn d’ell mateix per consolidar aquest lloc a l’última jornada, que serà diumenge vinent a Les Comes, on rebrà el Vilafranca a les 12h (jornada unificada) en un partit vital, per tancar la fase regular amb bones sensacions abans d’afrontar els play-offs i aconseguir l’accés a la WSE Champions League per a la temporada 2025/26.